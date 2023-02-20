Beşiktaş’ta Josef’in yerine o geliyor! Görüşmelerde Muleka ismi yine masada…

Beşiktaş’ta transfer çalışmaları sürüyor. Josef de Souza’nın ayrılığı sonrası Siyah-Beyazlılar, o bölge için yeni hedefini belirlemiş durumda.

JOSEF’TEN VEDA: BU AŞK HİÇ BİTMEYECEK

Kara Kartal’daki 3 yıllık macerasını tamamlayan Josef de Souza, Çin Ligi ekibi Beijng Guoan’la 2 senelik anlaşma sağladı. 34 yaşındaki ön libero, ayrılık süreciyle ilgili olarak duygu ve düşüncelerini sosyal medya hesabından paylaştı. Josef, “Beşiktaş bana Türkiye’ye geri dönüşün kapılarını açan takım oldu. Büyük şükranlarımı sunuyorum ve saygı duyuyorum bu kulübe. Erdal Torunoğulları’na da beni Beşiktaş’a getirdiği için çok teşekkür ediyorum. Onlar bana güvendiler. Arabistan’dan dönen insanlara genelde güvenilip alınmaz ama onlar bana inandı. Kariyerimin son adımı Beşiktaş olur, burada bitiririm diye düşünüyordum. Ama bazen istediğiniz şekilde ilerlemiyor her şey. Benim için çok zor bir ayrılık. Beni bugüne kadar en çok Beşiktaş sevdi. Ben de en çok Beşiktaş’ı sevdim. Beraber oynadığım tüm takım arkadaşlarıma, tüm taraftarlara çok teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Josef de Souza, Siyah-Beyazlı formayla 3 sezonda 88 maça çıkıp 9 gol atarak 3 kupa kaldırmıştı.

‘Herhangi bir suçlu yok’

Tecrübeli futbolcu, “Ceyhun Kazancı ve Başkanımıza teşekkür etmek istiyorum. Bana her zaman çok inandılar. Umuyorum onlarla birlikte çok daha parlak günler görürler. Beşiktaş’ın daha iyi günleri olması için her zaman desteğimi vereceğim. Bu ayrılıkta herhangi bir suçlu yok. Artık yollarımızı ayırma zamanı gelmişti. Bu aşk, bu sevgi hiç bitmeyecek. Umarım yakın zamanda bu çok sevdiğim ülkeye tekrar döneceğim. Beşiktaş’ı çok seviyorum. Siz benim hiçbir zaman hissetmediğim duyguları hissetmemi sağladınız” diyerek kulübe veda etti.

FABIO BORINI KONUSUNDA BÜYÜK ÇABA…

Teknik direktör Şenol Güneş’in talebi doğrultusunda transfer çalışmalarını yürüten Beşiktaş Yönetimi’nin sıradaki hedefi, Vavacars Karagümrük’te forma giyen Fabio Borini…

Santrfor mevkisinin yanı sıra her iki kanatta oynayabilen Borini, bu sezon Karagümrük formasıyla oynadığı 21 resmi maçta 14 gol, 8 asist üretti.

BORINI İÇİN MULEKA ÖNERİSİ

Bu sezon Karagümrük formasıyla 21 maçta 14 gol ve 8 asistlik performans ortaya koyan 31 yaşındaki İtalyan sol kanat için İstanbul temsilcisiyle yaptığı pazarlıklarda rakamsal olarak anlaşma sağlayamayan Beşiktaş, takas formülünü devreye soktu.

Yönetim, sezon başında bonservisine 3.5 milyon Euro verilerek alınan Jackson Muleka’yı Borini için takasta teklif etti. Tarafların bu konuda görüşmelerine devam ettiği ve Beşiktaş’ın Karagümrük’ün resmi yanıtını beklediği ifade edildi.

MISIR’DA SÜRPRİZ ATAK

Beşiktaş’ın Josef de Souza’nın ayrılığı sonrası o bölgeye takviye adına sürpriz bir ismi listesine aldığı ve bu konuda da girişimlerde bulunduğu belirtildi. Siyah-Beyazlılar, Al-Ahly forması giyen ve bir dönem Galatasaray’ın da ciddi şekilde kadrosuna katmak istediği Aliou Dieng için girişimlerde bulunuyor.

FATİH TERİM’İN GÖZDESİYDİ

Aliou Dieng, uzunca bir süre Galatasaray’ın gündeminde yer almıştı. Özellikle geçtiğimiz sezonlarda ön libero bölgesinde sıkıntı yaşayan Sarı-Kırmızılılarda teknik direktör Fatih Terim’in listesinde Aliou Dieng’in ilk sırada yer aldığı belirtiliyordu.

2021-22 sezonu öncesi Galatasaray, Dieng için yoğun girişimlerde bulunsa da Al-Ahly’nin talep ettiği bonservis bedelinin düzeyi nedeniyle transfer sonuca ulaştırılamamıştı.

GÖRÜŞMELER BAŞLADI

Mısır’da yayın yapan On Sport FM’de oldukça popüler bir program yapan Ahmed Schubert, Beşiktaş’ın Aliou Dieng için yürüttüğü görüşmeleri açıkladı. Türkiye’de transfer döneminin uzatılması sonrası Beşiktaş’ın transferi mutlaka bitirmek istediğini aktardı.

İŞTE YAPILAN TEKLİF

Beşiktaş’ın Aliou Dieng için Al-Ahly’ye 5-6 milyon dolar seviyelerinde bir bonservis önerdiği belirtildi. Al Ahly’nin ise Dieng için 8 milyon dolar bonservis bedeli talep ettiği aktarıldı. Schubert, müzakereler sonucunda durumun değişebileceğini belirtti ki o noktada bir ihtimal öne çıkıyor.

MULEKA’YI İSTİYORLAR

Al-Ahly, uzunca bir süre Beşiktaş’ın forveti Jackson Muleka için girişimlerde bulunmuştu. Schubert, Aliou Dieng transferinin Muleka hamlesiyle çözülebileceğini belirtti. Al-Ahly, Muleka’nın da teklife dahil edilmesini istiyor.

DIENG KABUL ETTİ

Ahmed Schubert, Aliou Dieng’in Beşiktaş’ın önerisine sıcak baktığını aktardı. Kendisi Türkiye’nin kariyeri adına önemli bir adım olacağını düşünüyor. Dieng’in teklifi kabul ettiği ve son sözü Al-Ahly’ye bıraktığı belirtiliyor.