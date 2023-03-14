Beşiktaş’ta Kevin N’Koudou kendini yaktı!

Ara transfer döneminde Omar Colley’in alınması sonrasında ilk 11’deki yerini kaptıran Romain Saiss, önceki günkü Başakşehir maçına da sonradan dahil olmuştu. Yedek olması sebebiyle üzgün olan Faslı stoper, menaceri aracılığıyla İngiliz kulüpleriyle görüşmelerine hız verdi. Saiss’in lig bitiminde Ada’ya dönmesi bekleniyor.

Muleka’ya son şans

Beşiktaş formasıyla sezona iyi başlasa da formu her geçen gün geriye giden Jackson Muleka’yla teknik ekip, yeni bir görüşme gerçekleştirdi. Tecrübeli isme özel idman programı hazırlayan ve formunu artırmasını isteyen Şenol Güneş, İstanbulspor karşısında oyuncusundan çıkış bekliyor. Aksi halde Muleka’nın da sezonu kulübede tamamlaması ve sonunda yolların ayrılması planlanıyor.

Tam tersini yaptı

Kara Kartal’da sezon başında kritik anlarda sahne alıp skora katkı veren Kevin N’Koudou’nun bir anda kadro dışı kalmasının sırrı ortaya çıktı. Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, tecrübeli sol kanat oyuncusu ile iki kez özel görüşme yapıp gereksiz çalıma kaçmadan ceza alanına girip orta yapmasını istedi. Ancak N’Koudou, maçlarda tam tersini yaptı. Genelde orta yerine kaleye şut ve çalım denemelerinde bulundu.

Fransızca konuştu!

Buna sinirlenen Güneş, üçüncü görüşmeyi yardımcısı Bayram Bektaş’a yaptırttı. Fransızca bilen Bektaş, bire bir konuşup durumu açıkladı. Kulüp bulup ayrılmasını aksi takdirde kadroda yer almayacağını iletti. Karagümrük’lü Borini ile takası kabul etmeyen futbolcu, Adana Demirspor ile de anlaşma sağlamayıp takımda kalma kararı aldı ve yine Güneş’in istediğini yapmadı ve sonrasında kadro dışı bırakıldı.

Orhan Yıldırım