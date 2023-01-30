Beşiktaş’ta liderlik hesapları! İlginç tesadüf

Süper Lig’de lider Galatasaray, 28 Ekim’de Karagümrük deplasmanıyla başladığı maratonda; Beşiktaş, Başakşehir (d), İstanbulspor, Sivasspor (d), Ankaragücü, Fenerbahçe (d), Hatayspor ve Antalyaspor’u yenip 8’i İstanbul’da 1’i Sivas’taki 9 maçta 27 puan toplamış ve zirvede farkı açmıştı.

Kartal da Aslan’ı ligin en tepesine taşıyan fikstürün hemen hemen benzerine yarın itibarıyla başlayacak. Beşiktaş, sıradaki 8 lig maçının 7’sini İstanbul’da oynayacak. Ve bu 7 rakip, Sarı- Kırmızılılar’ın kayıpsız geçtiği takımlar arasında yer alıyor. Hedef, seriye devam Adana Demir, Kasımpaşa, Konya, Kayseri ve son olarak da Adana Demirspor’u yenerek 5 maçlık seri yakalayan Kara Kartal’da teknik direktör Şenol Güneş, kazanmaya devam edip 8 maçlık periyodun sonunda ligin zirvesini ele geçirmeyi planlıyor. Bu periyotta Beşiktaş, Karagümrük (d), Sivasspor (d), Ankaragücü, Antalyaspor, Başakşehir (d), İstanbulspor, Fenerbahçe (d) ve Giresunspor’la oynayacak.