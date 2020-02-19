Beşiktaş’ta Ljajic hastalandı

Süper Lig´in 23´üncü haftasında sahasında Trabzonspor´u konuk edecek Beşiktaş, maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.

Teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde basına kapalı olarak gerçekleştirilen antrenman; sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve streching çalışması ile başladı. Pas çalışması, 5´e 2 çalışması ve dar alanda oyun kontrol pas çalışmasıyla devam eden idman, taktik programının yer aldığı uygulamalar ve şut çalışması ile sona erdi.

Antrenmana bireysel programına devam eden Dorukhan Toköz ile serum ve antibiyotik tedavisi gören Adem Ljajic katılmadı.

Siyah-beyazlılar, Trabzonspor maçı hazırlıklarına yarın 11:30´da basına kapalı yapacağı antrenmanla devam edecek.