Beşiktaş’ta Mert Günok, 1 puandan memnun değil

Süper Lig’in 29. haftasında konuk olduğu Trabzonspor’la 0-0 berabere kalan Beşiktaş’ta Mert Günok, 90 dakikanın ardından yayıncı kuruluşa konuştu. Galibiyete yakın tarafın kendileri olduğunu ancak sonuca gidemediklerini belirten Mert, şu ifadeleri kullandı:

‘Daha hareketli olarak oyunu açmalıydık’

“İlk yarıda sıkıcı bir maç oldu. Üç puana daha çok ihtiyacı olan taraf bizdik. Galibiyet serimizi sürdürmek istiyorduk. Daha hareketli olarak oyunu açmalıydık. İkinci yarıda rakip, taraftarının da desteğiyle üstümüze geldi. Maç içinde kopmalar oldu. Bu maçı puan kaybı olarak görüyoruz.”