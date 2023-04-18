55.1 F
Los Angeles
18 Nisan 2023
AnasayfaAlaturka SporBeşiktaş'ta Mert Günok gelişmesi! Yönetim harekete geçti

Beşiktaş’ta Mert Günok gelişmesi! Yönetim harekete geçti

Alaturka Online
Alaturka Online

Beşiktaş’ta Mert Günok adeta ikinci baharını yaşıyor. Tecrübeli eldiven kaleyi devraldığı 12. haftadan bu yana performansıyla taraflı tarafsız herkesin beğenisini topladı.

34 yaşındaki file bekçisi bu sezon ligde 17 maçta forma giydi. Deneyimli kaleci bu karşılaşmaların 11’inde 14 gol yerken 6 maçta ise kalesinde gole izin vermedi.

Şenol Güneş yönetiminde adeta yeniden doğan Mert Günok, performansıyla A milli takımın kalesine de tekrar adını yazdırdı.

Başarılı oyuncu daha önce en son Mayıs 2021’deki Gine ile oynanan hazırlık maçında milli takımın kalesini korumuştu.

Mert’in performansı yeni sözleşmeyi de beraberinde getirdi.

Haziran 2024’te sözleşmesi sona erecek deneyimli eldiven için Beşiktaş yönetimi harekete geçmeyi planlıyor.

34 yaşındaki futbolcu için 2+1 yıllık bir kontrat önerilmesi bekleniyor.

Alaturka Spor
Önceki haber
Trabzonspor Nenad Bjelica’yı resmen açıkladı
Sonraki haber
573 yıllık cami yıkılma tehlikesiyle karşı karşıya
Alaturka Online
Alaturka Onlinehttps://www.AlaturkaOnline.com
Amerika'nın ilk Türkçe internet Gazetesi, Alaturka Online, 2001 yılından beri Amerika'da en çok okunan, tamamen bağımsız ve tarafsız haber yapan tek Türk Gazetesi. First Turkish American Newspaper - Amerika'daki Türklere Ulaşmanın en Kolay Yolu ! Habersizsiniz ya da Haber Sizsiniz! Alaturka, Gerçek insanlar, Gerçek Haberler. Amerika'daki Aileniz - Alaturka.

Gündemden Başlıklar

ALATURKA AİLESİ ÜYELERİ NE DİYOR?

Sosyal Medyada Bizi Takip Edin

182,467BeğenenlerBeğen
16,192TakipçilerTakip Et
3,513TakipçilerTakip Et
7,701TakipçilerTakip Et
31,200AboneAbone Ol

Kaçırmayın

© Alaturka Online - First Turkish American Newspaper in the United States