Beşiktaş’ta Mert Günok gelişmesi! Yönetim harekete geçti

Beşiktaş’ta Mert Günok adeta ikinci baharını yaşıyor. Tecrübeli eldiven kaleyi devraldığı 12. haftadan bu yana performansıyla taraflı tarafsız herkesin beğenisini topladı.
34 yaşındaki file bekçisi bu sezon ligde 17 maçta forma giydi. Deneyimli kaleci bu karşılaşmaların 11’inde 14 gol yerken 6 maçta ise kalesinde gole izin vermedi.
Şenol Güneş yönetiminde adeta yeniden doğan Mert Günok, performansıyla A milli takımın kalesine de tekrar adını yazdırdı.
Başarılı oyuncu daha önce en son Mayıs 2021’deki Gine ile oynanan hazırlık maçında milli takımın kalesini korumuştu.
Mert’in performansı yeni sözleşmeyi de beraberinde getirdi.
Haziran 2024’te sözleşmesi sona erecek deneyimli eldiven için Beşiktaş yönetimi harekete geçmeyi planlıyor.
34 yaşındaki futbolcu için 2+1 yıllık bir kontrat önerilmesi bekleniyor.