Beşiktaş’ta Mert Günok’un gözü milli formada!

Siyah-Beyazlılar’ın tecrübeli teknik direktörü Şenol Güneş, bugün saat 14.30’da Nevzat Demir Tesisleri’nde basın mensuplarına açıklamalarda bulunacak. Kara Kartal’ın 16.00’daki idmanının yarım saatlik bölümü de basın mensuplarına açık olacak.

Güneş sonrası formayı kaptı

Siyah-Beyazlılar’ın başına Şenol Güneş’in geçmesi sonrasında ilk 11’de görev almaya başlayan ve formasını bir daha bırakmayan Mert Günok, çıkışını sürdürüyor. Başarılı görüntüsüne Antalyaspor karşısında da devam edip kalesini gole kapatan Mert, yüzde 78’lik kurtarış yüzdesi yakalayarak bu alanda ligin en başarılı isimleri arasında yer aldı.

Hasretin sonlanması bekleniyor

Tecrübeli file bekçisi, Kara Kartal’daki istikrarlı görüntüsüyle A Milli Takım’a geçiş yapmayı hedefliyor. Mert, açıklanacak ilk A Milli Takım kadrosunda yer almayı hak ettiğini düşünüyor. Stefan Kuntz ve yardımcısı Kenan Koçak‘ın yakından takip ettiği 33 yaşındaki eldivenin, Milli forma hasretinin yakın süreçte sonlanması bekleniyor.

Gökmen Özcan