Beşiktaş’ta Nkoudou sürprizi! Şenol Güneş “Düşünmüyorum” demişti…

Beşiktaş önceki akşam Vodafone Park’ta oynanan ve tüm geliri deprem bölgesine gönderilen özel maçta İspanyol devi Atletico Madrid’i 2-0 yenerken, özellikle üç futbolcunun performansı öne çıktı. Ersin Destanoğlu, Valentin Rosier ve Kevin Nkoudou takımda uzun süredir forma şansı bulamamalarına rağmen Atletico Madrid’e karşı ortaya koydukları futbolla tam not aldı. İşte haberin ayrıntıları…

GÜNEŞ 100. GALİBİYET PEŞİNDE

Kara Kartal’ın hocası Şenol Güneş, Trabzonspor maçına Beşiktaş kariyerindeki 100. lig zaferi için sahaya çıkacak. Tecrübeli teknik adam, maç öncesinde yaptığı konuşmada, “Rakibimizin durumuna aldanmayın. Yarışta kalmak istiyorsak kazanmak zorundayız” dedi. Güneş, “Trabzon deplasmanları her zaman zor geçer. Ligin geri kalanındaki en zor maçlarımızdan birini oynayacağız. Rehavete kapılmadan sahaya yüzde 100’ümüzü verirsek, istediğimizi alırız.” ifadelerini kullandı. Bu arada 70 yaşındaki çalıştırıcı, Trabzonspor maçında kazanırsa kariyerindeki önemli bir kilometre taşını geride bırakacak. Güneş, sahadan 3 puanla ayrılması halinde Siyah-Beyazlı takımda 100. kez bir lig maçından galibiyetle ayrılmış olacak.

BEŞİKTAŞ’IN TARİHİ DİZİ OLUYOR

1903’te kurulan ve tam 120 senedir spora hizmet veren Beşiktaş’tan flaş operasyon… Mazisi kupa, başarı ve hikayelerle dolu Siyah-Beyazlılar’da Başkan Ahmet Nur Çebi önderliğindeki yönetim kurulu bu koca tarihi gelecek nesillere aktarmak ve daha iyi anlatmak adına harekete geçti.

Kara Kartal’ın yöneticileri, 120 yıllık tarihi dizi yapmak için çalışmalara başladı. Asbaşkan Serhan Çetinsaya’nın yürüttüğü proje, Netflix’le ortak yapılacak. 10 bölüm dizi şeklinde çekilmesi planlanan belgeselde eski futbolcular ve yöneticilere de yer verilmesi bekleniyor.

En doğru zamanda çekimlerin resmen başlayacağı öğrenilirken bu gelişme Siyah-Beyazlı renklere gönülverenleri bir hayli heyecanlandırdı.

ERSİN GÜVEN VERDİ

Teknik patron Şenol Güneş göreve geldikten sonra kaleyi Mert Günok’a kaptıran Ersin çok önemli kurtarışlara imza attı. Yaklaşık 3 aydır resmi maça çıkmayan 22 yaşındaki file bekçisi rakiplerine gol şansı tanımazken performansıyla güven verdi.

ROSİER DİKKAT ÇEKTİ

Onur Bulut transferinden sonra gözden düşen Rosier enerjisiyle dikkat çekti. Milli arada boyun bölgesindeki kist cerrahi operasyonla alınan Fransız sağ bek maça ilk 11’de başladı ve çok formda bir görüntü verdi. Rosier çalımları ve yerinde müdahaleleriyle tribünlerin alkışını topladı.

NKOUDOU VİTRİNE ÇIKTI

Şenol Güneş’in Atiba Hutchinson’la birlikte önümüzdeki sezonun kadrosunda düşünmediği Nkoudou ise 84. dakikada oyuna girmesine rağmen 88’de attığı şık gol ve hırsıyla vitrine çıktı. Birçok genç futbolcudan sonra oyuna alınan Kamerunlu oyuncunun 10 dakikalık performansı göz doldurdu.

Şenol Güneş’in Rosier’in yanı sıra Nkoudou’yu da Trabzonspor maçının kadrosuna alabileceği iddia edildi. Deneyimli hocanın, Cenk Tosun’un tedavisine devam edilmesi ve Amir Hadziahmetovic’in cezalı olması nedeniyle Nkoudou’yu Trabzon’a götürebileceği öğrenildi.

MORALLER YERİNDE

Kartal, Trabzonspor’la pazar günü deplasmanda oynayacağı zorlu karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü. Atletico Madrid’e karşı ilk 11’de forma giyen futbolcular günü yenilenme çalışmasıyla noktaladı. Diğer oyuncuların ise ısınma ve istasyon koşularından sonra 5’e 2 pas çalışması yaptıkları aktarıldı. Teknik Direktör Şenol Güneş yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanın yarı sahada oynanan çift kale maçla tamamlandığı vurgulandı. Kazanan takımın oyuncuları maçtan sonra galibiyet pozu verdi.

Siyah-beyazlı takım bugün 17.00’de yapacağı antrenmanla Trabzonspor mesaisine devam edecek.

KRİTİK MAÇ BAYARSLAN’IN

Süper Lig’in 29. haftasında pazar günü oynanacak Trabzonspor – Beşiktaş maçını Volkan Bayarslan yönetecek. Şenol Güneş Spor Kompleksi’nde saat 20.30’da başlayacak kritik müsabakada Bayarslan’ın yardımcılıklarını Serkan Olguncan ve Erdem Bayık yapacak. Volkan Bayarslan kariyerinde ilk kez Trabzonspor ile Beşiktaş arasında oynanacak bir karşılaşmada düdük çalacak.