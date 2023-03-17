Beşiktaş’ta N’Koudou’nun geleceği merak konusu! Tecrübeli futbolcu kararını verdi

Teknik direktör Şenol Güneş’in talepleri doğrultusunda bir kadro değişim sürecine giren ve sezon sonunda bunu sürdürmeyi planlayan Beşiktaş’ta hareketli bir dönem yaşanıyor. Tüm hazırlıklarını yeni sezon için yapan tecrübeli teknik adam gelecek ve gidecek isimleri şimdiden belirlemiş durumda.

Bu sezon Süper Lig’de beklentilerin altında kalan ve Valerien Ismael sonrası yeniden Şenol Güneş’i takımın başına getiren Siyah Beyazlılar’da ciddi bir kadro rotasyonu bekleniyor.

LİGİ EN İYİ YERDE BİTİRMEK İSTİYOR

Teknik Direktör Şenol Güneş, Süper Lig’de bu sezonun sonunda her ne kadar şampiyonluk yarışından uzaklaşmış olsa da toplayabildiği kadar çok puan toplamak için kolları sıvamış durumda.

Spor Toto Süper Lig’in 26. haftasında Beşiktaş, yarın saat 19.00’da evinde İstanbulspor ile karşılaşacak. Ligde siyah-beyazlılar, 13 galibiyet, 7 beraberlik ve 4 mağlubiyet ile topladığı 46 puanla 3. sırada bulunuyor. Sarı-siyahlılar ise 7 galibiyet, 3 beraberlik ve 13 mağlubiyet sonucu elde ettiği 24 puanla 16. sırada yer alıyor.

EVİNDE TEK MAÇ KAYBETTİ

Beşiktaş, bu sezon Süper Lig’de iç sahada 12 maça çıktı. Siyah-beyazlılar, bu karşılaşmalarda 8 galibiyet, 3 beraberlik alırken 1 kez de mağlup oldu. Kartal, söz konusu mücadelelerde Kayserispor, Karagümrük, Sivasspor, Ümraniyespor, Adana Demirspor, Kasımpaşa, Alanyaspor ve Ankaragücü’nü yenerken, Fenerbahçe, Trabzonspor ve Antalyaspor ile berabere kaldı. Beşiktaş, Medipol Başakşehir’e ise 1-0 kaybederek bu sezon Vodafone Park’taki tek mağlubiyetini aldı. Öte yandan Beşiktaş, söz konusu maçlarda 23 kez rakip fileleri havalandırıp, kalesinde ise 9 gole engel olamadı.

SÜRPRİZ GELİŞME

Süper Lig’de maçlar için çalışmalarını sürdüren Beşiktaş’ta bir yandan da sürpriz bir gelişme yaşanıyor.

KOLAY KOLAY PES ETMEYECEK

Beşiktaş’ta teknik direktör Şenol Güneş’in sezonun geri kalanında oynatmayı düşünmediğini açıkladığı ve kadroya almadığı Georges-Kevin N’Koudou’nun kolay kolay pes etmeye niyeti yok. Siyah beyazlı kulüple sözleşmesi sezonda bitecek olan Kamerunlu kanat oyuncusu, A takımda yer almak ve yeniden forma giymek istediğini ifade etti.

KARARINI VERDİ

Beşiktaş Futbol A.Ş. Genel Müdürü ve Sportif Direktörü Ceyhun Kazancı ile görüşen N’Koudou’nun, “Sözleşmem sezon sonunda bitiyor. Beşiktaş’ta çok güzel günler ve maçlar geçirdim. Taraftarlara başarılı maçlar çıkararak veda etmek istiyorum” dediği öğrenildi.

ŞENOL GÜNEŞ’TEN YEŞİL IŞIK

Siyah beyazlı takımın teknik direktörü Şenol Güneş ise N’Koudou’ya kapıları tamamen kapatmazken, takımda herkese eşit mesafede yaklaştığını ve adaletli forma dağıtımı yaptığına inandığını ifade ederek, formuna kavuşması halinde kalan maçlarda yer verebileceğini iletti.