Beşiktaş’ta orta sahaya üç aday!

Spor Toto Süper Lig’in 21. haftasında Beşiktaş sahasında Alanyaspor’u konuk edecek. Siyah-Beyazlılar’ın maç kadrosu açıklandı.

Kara Kartal’da gözler birkaç gündür idmanlara çıkan Rachid Ghezzal’a çevrilmişti. Cezayirli yıldız henüz hazır olmaması sebebiyle, Josef de Souza da sakatlığı nedeniyle kadroya alınmadı.

Valentin Rosier, Romain Saiss ve Nathan Redmond da Kayserispor maçında gördükleri kartla cezalı duruma düştükleri için Alanyaspor mücadelesinde forma giyemeyecekler.

Beşiktaş’ta 17 yaşındaki altyapı oyuncusu Semih Kılıçsoy da Alanyaspor maçının kadrosuna dahil edildi. Genç futbolcu forvet mevkiinde görev yapıyor.

İşte Beşiktaş’ın kamp kadrosu…

Vodafone Park kapalı gişe

Son 4 maçını kazanan Kara Kartal, yeniden şampiyonluk için ümitlendi. Seri galibiyetler de taraftarın motivasyonunu iyice artırdı. Bu doğrultuda, bugün evinde Alanyaspor ilekozlarını paylaşacak olan Beşiktaş’ta taraftar da takımını yalnız bırakmayacak. Vodafone Park’ta satışa çıkarılan tüm biletler tükendi. Zorlu karşılaşmada tribünler tıklım tıklım dolacak. Siyah-Beyazlılar, kulüp tarihinde Alanyaspor kulübünü tam 6 kez evinde ağırladı. Kara Kartal, bu süreiçerisinde oynadığı tüm maçları da kazandı.

Transfer çalışmaları tam gaz

Kara Kartal’da bir yandan saha çalışmaları devam ederken diğer yandan da transferler için yoğun mesai harcanıyor. Yönetim, teknik heyetin raporları doğrultusunda çalışmalara devam ediyor.

3.5 milyon Euro’ya çıkıldı

Kartal’ın ön libero için listesinde yer alan ilk isim Amir Hadziahmetovic… Konyaspor forması giyen yıldız oyuncu için; Galatasaray, Başakşehir ve Burnley devrede. Fakat gelen son haberlere göre şu anda en ciddi adayın ve transfere en yakın olan takımın Beşiktaş olduğu öğrenildi. Oyuncu için son olarak 3.5 milyon Euro’luk bir bonservis bedeli öneren Kara Kartal, pazarlıklara devam ediyor. 25 yaşındaki futbolcu da Siyah-Beyazlı formayı giymeyi çok istiyor.

Sevilla’nın yıldızı zor görünüyor

Alternatif isimlere de yönelen Beşiktaş’ta gündemdeki bir diğer oyuncu da Thomas Delaney… Şu anda İspanya La Liga ekiplerinden Sevilla’nın formasını giyen Danimarkalı orta saha oyuncusu için Alman temsilcisi Hoffenheim da devrede. 31 yaşındaki futbolcunun, Hoffenheim ile yaptığı görüşmelerin olumlu devam etmesi, şu anda en büyük sorun! Ancak tecrübeli oyuncu, eğer Alman ekibi ile anlaşma sağlayamazsa devreye direkt olarak Kara Kartal girecek.

C planı Kaba

Beşiktaş Yönetimi, Amir Hadziahmetovic ve Thomas Delaney ile anlaşma sağlayamazsa bu kez farklı bir yol izleyecek. Kara Kartal, ön libero bölgesine genç bir isim de bakıyor. Bu doğrultuda gündemde Fransa 2. Lig ekiplerinden Valenciennes forması giyen Mohamed Kaba var. 1.5 yıllık kontratı kalan Fransız yıldız için maliyet araştırması yapılıyor.