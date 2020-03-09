Beşiktaş’ta planlar belli oldu! Patron Sergen Yalçın…

Süper Lig’de yarışın içinde kalmaya çalışan Beşiktaş, bir yandan gelecek sezonun temellerini atıyor. Futbol Komitesi üyesi Emre Kocadağ, SÖZCÜ’ye önemli açıklamalarda bulundu.

Teknik Direktör Sergen Yalçın’ın transferde söz sahibi olacağını belirten Kocadağ, “Hocamız Sergen Yalçın’ın 2 hafta içinde vereceği rapor doğrultusunda görüşmelere başlayacağız. Takımda kalacaklar ve gidecekler konusunda bir şey söylemek için erken” dedi.

Kocadağ, sezon sonu sözleşmesi bitecek olan Gökhan Gönül’le ilgili Gökhan, Türk futbolu ve Beşiktaş için önemli bir isim. Henüz kendisi ile konuşmadık. Ben Gökhan Gönül’ün futbolu Beşiktaş’ta bırakacağını umut ediyorum. İleriki günlerde sözleşmeleri bitecek oyuncularımız ile ilgili bütçemiz ve hocamızın doğrultusunda somut adımlar atacağız. Önümüzde çok önemli bir Galatasaray maçı var. Takımımızın morali üst seviyede. TT Stadı’na kazanmak için gideceğiz” diye konuştu.