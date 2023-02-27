Beşiktaş’ta Rachid Ghezzal şoku! İşte kaçıracağı maçlar

Süper Lig’de erteleme maçında dün akşam Antalyaspor’la 0-0 berabere kalan Beşiktaş’ta maç öncesinde ısınma sırasında Ghezzal sakatlanmış ve maça başlayamamıştı. Yıldız futbolcunun durumu belli oldu. İşte haberin ayrıntıları…

4.5 AY SONRA DÖNMÜŞTÜ

Son olarak ligin ilk yarısında Vodafone Park’ta oynanan Trabzonspor maçında forma giyen Ghezzal, karşılaşmanın ilk yarısı bitmeden sakatlanarak oyundan çıkmıştı. Uzun süredir formasına hasret kalan yıldız futbolcu, Dünya Kupası’nda verilen arada ve ülkemizde yaşanan deprem felaketinden dolayı futbola verilen arada çalışmalarını sürdürmüş ve kendini hazır hale getirmişti.

ISINMA SIRASINDA SAKATLANDI

14. haftada oynanması gereken ancak önce İstanbul’da yaşanan terör saldırısı, sonra da ülkemizde yaşanan deprem felakti nedeniyle Antalyaspor maçı dün akşama ertelenmişti. Yaklaşık 4.5 ay sonra formasına kavuşan Ghezzal’ın maça 11’de çıkacağı açıklanmıştı ancak ısınma sırasında yaşadığı sakatlık nedeniyle maça başlayamadı ve yerine Dele Alli girmişti.

DURUMU BELLİ OLDU

Bugün MR’ı çekilen yıldız futbolcunun sakatlık durumu da netlik kazandı. Buna göre Rachid Ghezzal’ın iki hafta sahalardan uzak kalacağı öğrenildi. Ghezzal 24. haftada Vodafone Park’ta oynanacak Ankaragücü ve 25. haftada deplasmandaki Başakşehir maçında forma giyemeyecek.