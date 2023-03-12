Beşiktaş’ta Rachid Ghezzal şoku! Kadrodan çıkarıldı

Süper Lig’in 25. haftasında deplasmanda bu akşam Medipol Başakşehir ile karşılaşacak olan Beşiktaş yıldız futbolcudan gelen kötü haberle yıkıldı. İşte haberin ayrıntıları…

ALANYASPOR MAÇINDA SAKATLANDI

Sezonun ilk yarısında oynanan Alanyaspor mücadelesinde sakatlanan yıldız futbolcu, iki ay süren sakatlığının ardından ekim ayında oynanan Trabzonspor maçında sahalara dönmüş ancak ilk yarı bitmeden sakatlığı nüksederek oyundan çıkmak zorunda kaldı.

4.5 AY FORMASINDAN UZAK KALDI

Uzun bir tedavi süreci geçiren Ghezzal, Dünya Kupası arasında saha çalışmalarına başlamış ve devre arasında takımla beraber antrenmanlara başlamıştı. Yıldız futbolcu 4.5 ay süren sakatlığını atlatarak Antalyaspor’la oynanacak maçın kadrosuna dahil edilmişti.

ISINIRKEN SAKATLANDI

Uzun süren sakatlığını atlatarak Antalyaspor’la erteleme maçının kadrosuna alınan Ghezzal, maç öncesi ısınma sırasında arka adalesinde ağrı hissetmiş ve maça başlamadan çıkmak zorunda kalmıştı.

ANTRENMANLARA BAŞLAMIŞTI

Antalya maçının ardından oynanan Ankaragücü maçını kaçıran Cezayirli futbolu idmanlarda kendisini deneyerek Başakşehir maçına hazırlamıştı.

SABAH AĞRILARI ARTTI

Sabah ağrıları artan Ghezzal, doktorlara oynamak istediğini belirtti. Ancak yapılan kontrollerde yıldız futbolcunun oynamasının ağır risk olduğu görüşüne varıldı ve Ghezzal Başakşehir maçının kadrosundan çıkarıldı.