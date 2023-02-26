Beşiktaş’ta Rachid Ghezzal şoku yaşanıyor! 10 maç sonra dönmüştü…

Spor Toto Süper Lig’de 14’üncü haftanın erteleme karşılaşmasında Beşiktaş sahasında Antalyaspor’u konuk etti. Vodafone Park’ta saat 19.00’da başlayan karşılaşmada Abdülkadir Bitigen düdük çaldı. Bitigen’in yardımcılıklarını Mustafa Savranlar ve Anıl Usta üstlendi. Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Süper Lig’in 23’üncü haftasında deplasmanda Sivasspor’a 1-0 mağlup olunan maçın 11’inde 7 değişikliğe gitti.

YENİ TRANSFERLER YOK

Erteleme maçı olması nedeniyle yeni transferler Antalyaspor maçında görev alamazken, kart cezası nedeniyle Masuaku da formasından ayrı kaldı. Welinton ise Şenol Güneş tarafından yedek kulübesine çekildi. Tecrübeli teknik adam Welinton, Masuaku, Necip Uysal, Amir Hadziahmetovic, N’Koudou, Tayfur Bingöl ve Aboubakar’ın yerine Tayyip Talha Sanuç, Umut Meraş, Salih Uçan, Gedson Fernandes, Ghezzal, Muleka ve Redmond’u görevlendirdi.

Kaleyi Mert Günok’a emanet eden Şenol Güneş, savunma dörtlüsünü; Rosier, Tayyip Talha Sanuç, Saiss ve Umut Meraş’tan oluşturdu. Orta alanda Salih Uçan ve Gedson Fernandes’i görevlendiren Güneş hücum hattının sağında Redmond, ortasında Dele Alli, solunda ise Cenk Tosun’u sahaya sürdü. Tecrübeli teknik adamın gol yollarındaki tercihi ise Jackson Muleka oldu. Beşiktaş, Antalyaspor maçında şu 11 ile sahada yer aldı: “Mert Günok – Rosier, Tayyip Talha, Saiss, Umut Meraş, Salih Uçan, Gedson, Redmond, Dele Alli, Cenk Tosun, Muleka.”

DEPREMZEDELER UNUTULMADI

Beşiktaş’ın Antalyaspor’u konuk ettiği karşılaşmada Kahramanmaraş merkezli gerçekleşen ve 11 ili etkileyen depremden etkilenen vatandaşlar unutulmadı. Beşiktaşlı oyuncular, karşılaşma öncesinde ısınma hareketlerine sırtında depremden etkilenen illerin plaka kodları yer alan tişörtlerle çıktı. Antalyaspor ise ‘Geçmiş olsun Türkiye’m’ yazılı pankartla ısınma hareketlerini yapmak üzere yeşil zemine geldi.

Öte yandan deprem bölgesinde görev yapan AFAD görevlileri de karşılaşma öncesinde stadyumdaki taraftarları selamladı. Statta tur atan görevlileri, Beşiktaş taraftarları alkışlarla karşıladı.

ANTALYASPOR’DA 18 EKSİK

Antalyaspor, Beşiktaş karşılaşmasına oldukça eksik bir kadroyla çıktı. Yeni transferlerin görev yapamadığı maçta takımdan ayrılan ve sakatlığı bulunan 18 futbolcusundan yararlanamayan teknik direktör Nuri Şahin, şu 11’i sahaya sürdü: “Ataberk Dadakdeniz – Floranus, Veysel Sarı, Ömer Toprak, Güray Vural, Fernando, Fredy, Bünyamin Balcı, Ghacha, Ndao, Mehmedi”

TRİBÜNLER DOLU

Siyah-beyazlı ekibin, Antalyaspor’u konuk ettiği karşılaşma dolu tribünler önünde oynandı. Daha önce iki kez ertelenen karşılaşma öncesinde taraftarlar satışa çıkan tüm biletleri tüketti. Az sayıda Antalyaspor taraftarı da deplasman tribünündeki yerini aldı.

DEPREMZEDELER VE ZİYA ŞENGÜL İÇİN SAYGI DURUŞU

Beşiktaş’ın Antalyaspor’u konuk ettiği karşılaşma öncesinde deprem felaketlerinde hayatını kaybeden vatandaşlar ve bugün hayatını kaybeden Fenerbahçeli eski futbolcu Ziya Şengül için saygı duruşunda bulunuldu.

GHEZZAL SON ANDA KADRODAN ÇIKARTILDI, DELE ALLİ 11’DE

Siyah-beyazlı ekibin Cezayirli kanat oyuncusu Rachid Ghezzal, 11 maç aranın ardından ilk 11’de görev alacaktı ancak son anda yaşadığı sakatlık nedeniyle kadrodan çıkartıldı. Son olarak ligin 10’uncu haftasında iç sahada Trabzonspor maçında ilk 11’de oynayan ve ilk yarıda yaşadığı sakatlık nedeniyle oyundan çıkan Ghezzal, 10 maç formasından uzak kalmıştı. Cezayirli kanat, son olarak deplasmanda oynanan Sivasspor maçının uzatma anlarında oyuna dahil olmuştu. Antalyaspor maçı öncesinde 11’de olacağı açıklanan ve ısınma hareketleri için sahaya gelen Cezayirli kanat oyuncusu, takımla birlikte soyunma odasına gitti. Maçın başlamasına kısa bir süre kala Dele Alli, ısınma hareketleri için yeşil zemine geri geldi. Adale sakatlığı yaşayan Ghezzal, maç kadrosundan çıkartılırken, Dele Alli mücadeleye 11’de başladı.