Beşiktaş’ta Redmond kararı

Yaz transfer döneminde İngiltere Premier Lig ekiplerinden Southampton’dan kiralanan Nathan Redmond, sezon başında beklenen performansı veremedi. Ancak yıldız kanat oyuncusu, özellikle Şenol Güneş göreve geldikten sonra her geçen gün yükselen bir grafik sergilemeyi başardı.

Son 7 maçta 4 kez rakip fileleri havalandıran, 3 de gol pası veren İngiliz futbolcunun, kiralık kontratı ise sezon sonunda sona erecek. Ancak Siyah-Beyazlılar, deneyimli futbolcuyu kaçırmak istiyor. Özellikle Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş’in, yönetim ile yaptığı görüşmede 29 yaşındaki oyuncunun takımda tutulmasını istediği öğrenildi.

KARARINI VERMEDİ

Fakat Redmond’un, Türkiye’de kalıp, kalmayacağı konusunda henüz net bir karar vermediği ve bu konuda ailesi ile bir görüşme gerçekleştireceği bilgisine ulaşıldı. Siyah-Beyazlılar, sezon bitmeden Redmond’u ikna edip, yaz transfer döneminde ise Southampton ile bonservis konusunda görüşmelere başlamak istiyor.