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9 Nisan 2023
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Beşiktaş’ta sakatlık şoku! Oyuna devam edemedi

Alaturka Online
Alaturka Online

Süper Lig’in 28. haftasında Beşiktaş, Giresunspor’la karşı karşıya geliyor. Geçtiğimiz hafta Kadıköy’de Fenerbahçe karşısında 4-2’lik tarihi bir zafer kazanan Siyah-Beyazlılar, Yeşil-Beyazlılar’ı da mağlup ederek derbi galibiyetini daha da anlamlı kılmak istiyor.

Bu doğrultuda Vodafone Park’ta maça yoğun ilgi gösterilirken Kara Kartal’da moralleri bozan bir gelişme yaşandı. 30. dakikada Vincent Aboubakar’ın savunma arkasına topunda bu kez de Cenk Tosun karşı karşıya kaldı. Cenk’in ceza sahası içinde altı pasın sağ çaprazından yaptığı vuruşu yine Ferhat Kaplan, ayaklarıyla çıkardı.

Bu pozisyonun ardından Cenk yerden kalkamadı. Kenara değişiklik işareti yapan milli futbolcu 34’te yerini Gedson Fernandes’e bıraktı. Başarılı oyuncunun son durumu çekilecek MR’ın ardından belli olacak. 

 

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