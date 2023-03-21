Beşiktaş’ta Şenol Güneş etkisi başladı! İşte Güneş’in dokunuşları

Spor Toto Süper Lig’de son 3 maçını kazanarak puanını 49’a yükselten Beşiktaş’ta moraller tavan yaptı. Bu yükselişin arkasında ise Teknik Direktör Şenol Güneş’in olduğu ortaya çıktı. İşte haberin ayrıntıları…

ŞAMPİYONLUK ORANLARI GÜNCELLENDİ

Spor Toto Süper Lig’de 26. haftanın ardından şampiyonluk oranları güncellendi. Buna göre, Galatasaray – 1.42, Fenerbahçe – 1.80, Beşiktaş – 20.00, Trabzonspor – 100.00, Adana Demirspor – 150.00 ve Başakşehir – 250.00 orana sahip oldu.

KONYASPOR-GALATASARAY VAR KAYITLARI İSTENDİ

Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ, Süper Lig’in 26. haftasında oynanan Konyaspor-Galatasaray maçının VAR kayıtlarının yayınlanması talep etti.

Emre Kocadağ pozisyon ile konuşulanları bilmeye haklarının olduğunu savunarak, “İki takımın kalecisi arasında yaşananlar hakemin önünde oldu. Bu pozisyonun VAR kayıtlarının yayınlanmasını istiyoruz. Hakem ve VAR arasında pozisyonla ilgili konuşulanları bilmek hakkımız var.” ifadelerini kullandı.

MULEKA’NIN KREDİSİ BİTTİ!

Sezon başında etkili bir görüntü sergilese de sonrasında düşüşe geçen Jackson Muleka, Şenol Güneş’in döneminde de çıkışa imza atamamıştı. Oyuncusuna birçok şans vermesine rağmen beklediği geri dönüşü alamayan Güneş’in kredisi de bitti! Tecrübeli futbolcunun sezon sonunda gönderilmesi bekleniyor.

GÜNEŞ HEDEFLERİNE ULAŞTI

Antalyaspor ile golsüz berabere kalınmasının ardından Güneş milli ara öncesi bütün hedeflerine ulaştı. Tecrübeli çalıştırıcı 3’te 3 yapmak ve Fenerbahçe derbisi için Kadıköy’e hem formda hem de moralli gitmenin hesaplarını yapıyordu, kafasındaki planları hayata geçirmeyi başardı. Siyah-beyazlılar önce MKE Ankaragücü’nü, ardından Medipol Başakşehir’i, son olarak da İstanbulspor’u eli boş gönderdi.

YENİLER TAKIMA ADAPTE OLDU

Siyah-beyazlı takımda alınan galibiyetler kadar hem futbol hem de oyuncuların bireysel performansı mutluluk yaratan bir başka detay oldu. Bunda yine Şenol Güneş’in dokunuşları öne çıktı. Antalyaspor mücadelesinin ardından Dele Alli başta olmak üzere Nkoudou ve Atiba’yı tamamen silen tecrübeli teknik adam, son üç maçta yeni transferler Onur Bulut, Omar Colley ile Amir Hadziahmetovic’i ilk 11’e monte etti.

GOLCÜLER FORMDA

Bu hamleler forvetler Aboubakar ile Cenk Tosun’un performansına da yansıdı. Beşiktaş’ın daha önceki başarılı döneminde en etkili iki isim olan tecrübeli golcüler, eski formlarına kavuşurken, hem gol hem de asistleriyle yakalanan başarıda başrolü oynadı.