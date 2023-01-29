Beşiktaş’ta Şenol Güneş etkisi! İşte zaferleri getiren o dokunuşlar…

Kara Kartal, Şenol Güneş’in ikinci döneminde iç sahada oynadığı tüm lig maçlarından galibiyetle ayrıldı. Siyah-Beyazlı ekip, Güneş yönetiminde Dolmabahçe’de çıktığı Ümraniyespor, Adana Demirspor, Kasımpaşa ve Alanyaspor müsabakalarında rakiplerini mağlup ederek taraftarını sevindirmeyi başardı. Beşiktaş, bu sezon Şenol Güneş yönetiminde ligde oynadığı 8 maçta 17 gol attı, kalesindeise 7 gol gördü. Bu karşılaşmalarının tümünde ağları havalandıran Siyah-Beyazlılar, 3’ünde ise kalesini gole kapatmayı başardı.

Ismael dönemi 8 maçta yakalandı

2022-2023 sezonuna Fransız teknik adam Valerien Ismael yönetiminde başlayan Siyah-Beyazlı futbol takımında 11. haftanın ardından ikinci Şenol Güneş dönemi başladı. Bu sezon Güneş yönetiminde ligde çıktığı 8 müsabakada 6 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşayan Siyah-Beyazlılar, hanesine 19 puan yazdırdı. Güneş, bu sezon lig maçları dikkate alındığında puan bakımından selefi Valerien Ismael’i yakaladı. Kartal, 2022-2023’te Ismael yönetiminde çıktığı 11 müsabakada 5 galibiyet, 4 beraberlik ve 2 mağlubiyet sonucunda 19 puan toplamıştı.

Serilerin hocası Güneş

Siyah-Beyazlı ekip, Şenol Güneş’in görev yaptığı dönemde ligde iki kez 5, bir defa da 6 maçlık galibiyet serisi elde etti. Beşiktaş, deneyimli teknik adam yönetiminde bu sezonun dışında şampiyonluğa ulaştığı 2015-2016 sezonda 14-18. haftasında da üst üste 5 karşılaşmadan galibiyetle ayrılmıştı. Siyah-Beyazlılar, Güneş’in takımın başında yer aldığı 2018-2019 sezonunun 25-30. haftalarında çıktığı 6 müsabakayı da galip tamamlamıştı.

Cenk Tosun yeniden doğdu

Süper Lig 21. haftasında Alanyaspor’u konuk eden Beşiktaş, Cenk Tosun’un penaltıdan attığı golle 1-0 öne geçerken, deneyimli forvet bu golle tarihe geçmeyi başardı. Karşılaşmanın 20. dakikasında, kazandırdığı penaltı vuruşunda topun başına geçen Cenk Tosun, Alanyaspor kalecisi Runar Runarsson’u mağlup ederek takımını 1-0’lık üstünlüğe taşıdı. Ligdeki gol sayısını 7’ye yükselten 31 yaşındaki Cenk Tosun, İnönü Stadı yıkıldıktan sonra yerine yapılan Vodafone Park’ta en çok gol atan oyuncu unvanının sahibi oldu. İkinci yarıya da golle başlayan Beşiktaş, 51. dakikada yine Cenk Tosun ile ağları sarsarken skor 2-0’a geldi. Milli futbolcu bu sezon ligdeki gol sayısını 8’e, Vodafone Park’taki gol sayısını da 32’ye yükseltti. Valerien Ismael döneminde 8 maçta 1 golü bulunan Cenk, teknik direktörlük görevine Şenol Güneş’in gelmesiyle 10 maçta 10 gol ve 2 asiste ulaştı.

‘Daha fazla gol istiyorum’

Yıldız futbolcu, Alanyaspor maçının ardından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullanmıştı: “Biz takım olarak bugün iyi oynadık. Corendon Alanyaspor’un iyi bir takım olduğunu biliyorduk. İyi de çıkıyorlar. Arkadan iyi pres yapıldığında hata da yapıyorlar. Üçüncü golü de öyle bulduk. Maça genel bakacak olursak iyi performans sergilendi diyebilirim. Üç puanı aldık, mutluyuz. VavaCars Fatih Karagümrük maçına odaklanmak istiyoruz. Takım arkadaşlarımı kutluyorum. Vodafone Park’ta daha fazla gol atmak istiyorum.”

Aboubakar, Karagümrük’ü bekliyor

Beşiktaş’ta Vincent Aboubakar, 677 gün sonra Siyah-Beyazlı formayı yeniden giydi. Wout Weghorst’un takımdan ayrılması ile birlikte transfer edilen 31 yaşındaki oyuncu, Vodafone Park’ta en son 21 Mart 2021 Fenerbahçe müsabakasında forma giymişti. Kamerunlu yıldız oyuncu, Alanyaspor karşısında 85 dakika sahada kaldı. Mücadelenin 36. dakikasında attığı şık gol, ofsayta takılan Aboubakar, maç sonunda da taraftarlara üçlü çektirerek zaferin mutluluğunu paylaştı. Takım çalışmalarında attığı şık gollerle dikkat çeken Aboubakar, salı günü Karagümrük’le oynanacak lig mücadelesinde Beşiktaş’taki üçüncü döneminin ilk sayısını atmayı hedefliyor.

Mert alkış topluyor

Siyah-Beyazlı formayla son haftaların çıkıştaki ismi Mert Günok, Alanyaspor karşılaşmasına da damgasını vurdu. Tecrübeli file bekçisi, maç sırasında kalesinde 3 tane yüzde 100’lük pozisyona geçit vermeyerek kendisine hayran bıraktı. Başarılı kalecinin yükselişi, teknik direktör Şenol Güneş başta olmak üzere tüm Siyah-Beyazlılar’ı memnun etti.

‘Bu sevincimiz umarım devam eder’

Mert, maçın ardından başarısının şifrelerini, şu sözlerle açıklamıştı: “Şenol hocamızın gelişinden sonra taşlar yerine oturdu. Benim ve takımın oyunu sahaya pozitif olarak yansımaya başladı. Son beş maçı kazanmamız da bunun göstergesi. Taraftarımız bize çok büyük destek verdi. Tezahüratlarıyla bize arkamızda olduklarını hissettirdiler. Dele Alli’nin gol atmasına sevindim. Şampiyonluk yolunda herkese ihtiyacımız var. Bu sevincimiz umarım devam eder. Herkes ne kadar inançlı olduğunu gösterdi. Cenk’in ikinci yarıdaki golüyle skoru perçinledik.”