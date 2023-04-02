Beşiktaş’ta Şenol Güneş için Kadıköy’de bir ilk!

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig’in 27. haftasında Fenerbahçe’ye konuk olduı. Siyah-Beyazlılar’ın teknik direktörü Şenol Güneş de lig kariyerinde bir ilki yaşamak için Kadıköy’e gitti. 1988 yılında başladığı teknik adamlık kariyerinde; Beşiktaş, Trabzonspor, Bursaspor, Boluspor, Antalyaspor ve Sakaryaspor’un başında ligde 21 kez Kanarya’nın konuğu olan Şenol Güneş, 15 mağlubiyet ve 6 beraberlik alırken galibiyetle tanışamadı.

EN SON 2018/2019’DA GELMİŞTİ

Şenol Güneş, Beşiktaş Teknik Direktörü olarak Ülker Stadı’nda Fenerbahçe’ye karşı ilk maçında 2015-2016 sezonunda çıkmış ve bu müsabakayı Sarı Lacivertliler 2-0 kazanmıştı. Bir sonraki sezon Kadıköy’de oynanan mücadele golsüz eşitlikle sona ererken, 2017-2018’deki derbiyi ise Fenerbahçe 2-1 kazandı. Şenol Güneş, Beşiktaş ile son Fenerbahçe deplasmanına 2018-2019 sezonunda çıkmış ve karşılaşma 1-1 berabere bitmişti.

BURSASPOR DÖNEMİNDE KUPADA 3-0’LIK GALİBİYET

Bursaspor’la kupa kazandı Bursaspor’da teknik direktörlük yaptığı dönemde 2014-2015 sezonunda 2-1 kaybedilen ilk mücadelenin rövanşında Kadıköy’de sahaya çıkan Bursa temsilcisi, Sarı-Lacivertliler’i 3-0 mağlup ederek finale yükselmişti. Bu müsabaka Şenol Güneş’in, Fenerbahçe’ye karşı tek deplasman galibiyeti olarak kayıtlarda yer alıyordu.

ŞENOL GÜNEŞ İÇİN BİR İLK!

Beşiktaş, deplasmanda Fenerbahçe’yi 4-2 yendi. Kara Kartal’ın elde ettiği bu galibiyet Teknik Direktör Şenol Güneş için de ayrı bir önem arz ediyor. 70 yaşındaki teknik adam, bu galibiyetle birlikte ligde Fenerbahçe konuk olduğu bir müsabakada ilk kez 3 puanla tanıştı. Beşiktaş, Trabzonspor, Bursaspor, Boluspor, Antalyaspor ve Sakaryaspor’un başında Süper Lig’de 22 defa Kanarya’nın konuğu olan Şenol Güneş, 1 galibiyet, 15 mağlubiyet ve 6 beraberlik aldı.

FENERBAHÇE’YE KARŞI 3. GALİBİYET

Şenol Güneş, Beşiktaş’ın başında ligde ve kupada Fenerbahçe’ye 12. kez rakip oldu. Bu akşamki galibiyetle birlikte Güneş idaresindeki Kara Kartal, 3 galibiyete ulaştı. Siyah-beyazlılar, 5 defa berabere kalırken, 4 kez de mağlup oldu.