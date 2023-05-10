Beşiktaş’ta Şenol Güneş ile yarışa devam!

Siyah-Beyazlı takımın başında ilk olarak 2015-19 arasında görev yapan ve 4 sezon içerisinde ligde 2 şampiyonluk yaşayan Şenol Güneş, 154 maçta 102 galibiyet, 31 beraberlik ve 21 mağlubiyetle 2.19 puan ortalaması yakalamıştı. Valerien Ismael’den koltuğu 12. haftada devralan Şenol Güneş, takımı yeniden ayağa kaldırdı.

Kartal’da 21 maçta 15 galibiyet, 4 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşayan Güneş, takımın şampiyonluk umutlarını artırdı. Güneş, 4 Şubat’ta deplasmanda 1-0 mağlup olduğu Sivasspor maçından sonra çıktığı son 11 karşılaşmada 9 galibiyet, 2 beraberlik elde etti ve 2.30 puan ortalaması yakalayarak kendisinin de ilk dönemini aştı.

HEDEFTE 80 PUAN VAR

Ligde kalan 5 haftada bir hükmen galibiyet, 1 BAY ve 3 de karşılaşması bulunan Kara Kartal, 11 maçlık namağlupluk serisiyle beraber elde ettiği 4 karşılaşmalık kazanma serisini lig sonuna kadar devam ettirmeyi amaçlıyor. Haftayı, 68 puanla lider Galatasaray’ın 5 puan gerisinde kapatan Siyah-Beyazlılar’ın başarılı teknik adamı Güneş, 4’te 4 yapıp 80 puana ulaşarak rakiplerinin puan kaybetmesini bekleyecek. Güneş’in önderliğindeki takım, son ihtimale kadar şansını zorlayacak.

‘OLAĞANÜSTÜ ÇALIŞMAMIZ LAZIM’

Güneş, Antalyaspor maçı sonrasında şampiyonluk yarışı için şu sözleri kullanmıştı: “Önümüzde Fenerbahçe ve Galatasaray var. Ne yapacakları onların maçlarına bağlı. Biz kendi oyunumuzu oynayıp kazanabilirsek o zaman konuşuruz. Bu takımın gücü de umudu da var. Şampiyonluk başka bir dünya. Ona gitmek için daha olağanüstü çalışmamız lazım. Kendi dönemimizde puanları kaybetmeseydik bugün lider olabilirdik. Onları geri getiremeyiz. Futbolda kayıplar var. Bunları unutup maçlarımıza bakacağız.”