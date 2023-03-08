Beşiktaş’ta Şenol Güneş neşteri vurdu! İki yıldızın bileti kesildi…

Sezon başında Süper Lig ekiplerinden Alanyaspor’dan kiralanan Tayfur Bingöl, Kara Kartal’da adeta joker olarak görev yapıyor. Sağ bek, sol bek, ön libero vesol kanat hatlarında görev yapan deneyimli oyuncudan, teknik ekip çok memnun… Yönetimin sezon sonunda Alanyaspor’a 1.3 milyon Euro ödeyerek Tayfur’un satın alma opsiyonunu kullanması bekleniyor.

Ersin Destanoğlu kulüp bakıyor

Teknik direktörlük koltuğuna Şenol Güneş’in oturması sonrasında yedek kulübesine geçiş yapan Ersin Destanoğlu, ara transfer döneminde beklediği düzeydeteklif alamayınca takımda kalmıştı. Genç kaleci, menaceri aracılığıyla kendisinekulüp bakmaya devam ediyor. Ersin’in lig bitimindetakımdan ayrılması bekleniyor.

Welinton’a talip var

Kara Kartal’daki sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Welinton Souza’ya talip çıktı. Brezilya basınında yer alan habere göre Cruzeiro’nun, savunma hattına acil takviyeyapmak istediği belirtildi. Ancak Beşiktaş’ın Welinton’ı göndermek için bir miktar bonservis istediği yazıldı. Cruzeiro’nun isetransferi bedelsiz gerçekleştirmek istediği ifadeedildi. İki kulüp arasında görüşmelerin devam ettiği belirtildi.

Kalmak istedi

Siyah-Beyazlı formayla sezona iddialı bir giriş yapan Kevin N’Koudou, sonrasında büyük bir düşüş yaşamıştı. İstikrar konusunda sıkıntı yaşayan tecrübeli oyuncu, Valerien Ismael döneminde kredisini tüketti. Teknik direktörlük görevine Şenol Güneş’in gelmesi sonrasında tamamen gözden düşen Kamerunlu sol forvet, iki kez uzatılan ara transfer döneminde yönetimin kendisinden kulüp bulmasını istemesine rağmen görüştüğü takımlarla anlaşma sağlayamayınca Beşiktaş’ta kaldı. Teknik direktör Şenol Güneş’in kadro planlamasında yer almayan deneyimli oyuncunun sezon sonuna kadar sadece takımla idman yapması ve maç kadrolarında bulunmaması bekleniyor.

Tribünden takip edecek!

N’Koudou gibi kulüple sezon sonu sözleşmesi bitecek ve beklentileri karşılayamayan bir diğer isim de Dele Alli… İngiltere Premier Lig ekibi Everton’dan büyük umutlarla transfer edilen Alli, yeteneğinin yüzde 10’unu bile sahaya yansıtamadı. Başkan Ahmet Nur Çebi, teknik direktör Şenol Güneş ve yöneticilerin yoğun ilgisine rağmen beklenen çıkışı yapamayan İngiliz futbolcunun sezon sonuna kadar Ankaragücü maçında olduğu gibi çoğu mücadeleyi tribünden takip etmesi bekleniyor. Alli, sezonun tamamlanması sonrasında Everton’a dönecek.