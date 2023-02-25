Beşiktaş’ta Şenol Güneş transferdeki tek isteğini iletti! Yapılan sürpriz teklif açıklandı

Transfer adına çalışmalarını yoğun şekilde sürdüren Beşiktaş’ta teknik direktör Şenol Güneş ile sportif direktör Ceyhun Kazancı arasında bir görüşme gerçekleştirildi. Siyah-Beyazlıların transfer çalışmalarında öncelik net bir şekilde belirlenmiş durumda.

ŞENOL GÜNEŞ’TEN TEK İSTEK

Beşiktaş’ta transfer döneminde takıma dahil olan 5 ismin ardından teknik direktör Şenol Güneş ve sportif direktör Ceyhun Kazancı, bir durum değerlendirme toplantısı yaptı. Tecrübeli çalıştırıcı, tek eksiğinin sol bek olduğunu bildirdi.

Masuaku’dan memnun olmayan, Umut Meraş’ı da yetersiz bulan Güneş’in buraya mutlaka takviye istediği belirtildi. Rosier’e alternatif olarak Onur Bulut’un gelmesini olumlu bulan Kartal’ın hocası, Maxim’in de kontenjana takılmayacak olması nedeniyle oldukça alternatifli kadroya kavuştu.

SOL BEKTE KARAR GÜNÜ

Spor Toto Süper Lig’de yarın akşam Vodafone Park’ta Antalyaspor’la oynanacak erteleme maçında yeni transferlerin yanı sıra sarı kart cezalısı Masuaku da forma giyemeyecek.

Şenol Güneş, Masuaku’nun yokluğunda sol bekte Umut Meraş veya Tayfur Bingöl’e şans tanıyacak. Güneş’in bugün yapılacak taktik çalışmadan sonra kararını vereceği belirtildi.

MARCELO, FLUMINENSE’YE TRANSFER OLDU

Kara Kartal’ın sol bek transferinde gündemine gelen Marcelo, ülkesi Brezilya’ya dönme kararı aldı.

Yunanistan ekibi Olympiakos’tan ayrılan 34 yaşındaki sol bek, futbola başladığı kulüp olan Fluminense ile sözleşme imzaladı. Marcelo, geçen hafta Kara Kartal’a menajerler aracılığıyla önerilmişti.

‘BEŞİKTAŞ, 2.5 MİLYON DOLAR VERDİ’

Kartal’ın sol bek transferi konusundaki hedeflerinden Club Atletico Union’ın 21 yaşındaki oyuncusu Lucas Esquivel’in menajerinden açıklama geldi. Temsilci Gustavo Goni, “Beşiktaş, 2.5 milyon Dolar’lık harika bir teklif yaptı” dedi.

Arjantin Ligi ekiplerinden Club Atletico Union forması giyen ve Beşiktaş’ın transfer listesinde yer alan 21 yaşındaki sol bek Lucas Esquivel konusunda gelişmeler yaşanıyor. 1,83’lük oyuncunun menajeri, genç futbolcunun geleceğiyle ilgili olarak açıklamalarda bulundu. Arjantin basınına konuşan menajer Gustavo Goni, “Club Atletico Union’a üç teklif getirdik. Bunlardan bir tanesi Lucas’ın kendisine kupa oynama şansı verdiği ve sevdiği için Racing’di. Bu teklif gerçekten çok hoşuna gitti. İkincisi Türkiye’den Beşiktaş’tı. Beşiktaş, 2.5 milyon Dolar’lık harika bir teklif yaptı ve onlar gerçekten çok büyük bir kulüp. Rusya’dan da teklif geldi ve o teklifte iyiydi” ifadelerini kullandı.

‘Avrupa’da oynamasını istiyoruz’

Oyuncusunun durumunun belirsiz olduğunu belirten Goni, “Lucas’ın kulübü bu tekliflere sıcak bakmadı ve reddetti. Ayrıca Orlando City Kulübü de Lucas’ı sordu, ancak onun Avrupa’da oynamasını istiyoruz. Haziran ayında başka bir takımla sözleşme yapma imkanımız var. Ancak yine de Lucas’ın sözleşmesi aralık ayında bittiği için kulüp erken ayrılmamıza izin vermeyecektir” dedi.