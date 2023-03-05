Beşiktaş’ta Şenol Güneş yıldız oyuncunun durumunu açıkladı: Bugün itibariyle ayrılabilir!

Beşiktaş, Süper Lig’in 24. haftasında sahasında Ankaragücü’nü konuk ediyor. Siyah-Beyazlıların teknik direktörü Şenol Güneş, karşılaşma öncesinde açıklamalarda bulundu.

Yeni transferlerle çıkmaya hazırlandıkları maça ilişkin konuşan Şenol Güneş, “Hepsinin faydalı olmasını bekliyoruz. O amaçla aldık. Bugün için daha sonradan oyuna koymayı düşündüğümüz Alexandru Maxim var. O da yetenekli bir oyuncu. Yaratıcılığı var. Önce böyle bir orta saha ile başlayıp oyunun durumuna göre hamleyi yapmanın daha doğru olacağını düşündük. O da deprem süreciyle sıkıntılı bir dönem geçirdi. Hem idman olarak hem psikolojik olarak ama çalışmalarında gayet arzuluydu. Onu gösteriyor. Orta sahada böyle başlayıp duruma göre oyuna koyacağız. Diğer yeni oyuncuları sahada göreceğiz ve hepsi kendi mevkilerinde oynayacaklar. Onlar için bir şans, bizim için de yeni bir heyecan. Güzel bir oyunla, oyuna hakim, rakibe üstün bir oyunla maçı kazanmak istiyoruz. Takım hazır yani. Kaybettiğimiz 3 maç sonrasında kazanarak en azından yeni bir başlangıç yapmak istiyoruz” dedi.

Kevin N’Koudou’nun durumuna ilişkin soruya ise tecrübeli çalıştırıcı, “Kevin N’Koudou’nun sene sonunda zaten ayrılma durumu var. Ben, kendisiyle de konuştum. Gitmesi, boşta durmasından daha iyi. Elimizdeki kadronun içerisinde sene sonunda zaten düşünmediğimiz bir oyuncu. Kendisiyle de konuştum. Karar kendisinin. Onun transfer anlaşmalarında farklılıklar var. O farklılıklar içerisinde bizde kalması zaten görülmüyor. Adana Demirspor da istiyor. İyi bir oyuncu ama bizde şu anda beklediğimiz randımanı veremeyince gitmesinin hem kendine hem Adana Demirspor’a hem kulübe iyi olacağı için gitmesine izin verdik. Son aşamayı bilemiyorum. Aşağı yukarı 1 aydan beri anlaştı, anlaşmadı bir sürü şeyler konuşuldu. Bugün itibariyle hala olabilir, olmayabilir konuşuluyor. Bilmiyorum yani. Anlaşma olmazsa kalan maçlarda oynaması zor görünüyor. Seneye de düşünmediğimiz, şu anda da bize katkı yapmasını beklemediğimiz bir oyuncuyu tutmanın ona yararı yok. Kendisine anlattım. Şu anda bulunduğu durum ona rahat gelebilir ama sene sonunda da bu şansları bulamayabilir” cevabını verdi.