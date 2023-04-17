Beşiktaş’ta Şenol Güneş’in hedefi haftaya kaldı!

Ara transfer döneminde kendisine kulüp bulması istenen Kevin N’Koudou, takımda kalmayı tercih etmişti. Bu gelişme sonrasında teknik direktör Şenol Güneş’in kadro alternatifleri arasında yer almayan tecrübeli futbolcu, Atletico Madrid’le oynanan özel maçtaki performansıyla Trabzonspor maçı kadrosuna dahil edilmişti. N’Koudou, dün 68’de oyunagirdi. Deneyimli isim, 4 Şubat’taki Sivasspor karşılaşmasından yaklaşık 2,5 ay sonra ligde görev yaptı ancak performansıyla yine vasatı aşamadı.

Aboubakar bu kez durdu!

Siyah-Beyazlılar’ın yıldız golcüsü Vincent Aboubakar, Kara Kartal’da çıktığı son 5 lig mücadelesinde 6 gol ve 1 asistle tam 7 sayıya katkı yapmıştı. Trabzonspor karşılaşmasına da hem takımla hem de bireysel antrenörüyle beraber hazırlanan Kamerunlu santrfor, bu kez istediğini alamadı. Hücum hattında beklediği pasları alamayan Aboubakar, Bordo-Mavililer karşısında etkin bir görüntü sergileyemedi. Deneyimli isim, 0-0 sona eren karşılaşma sonrasında üzüntü yaşadı.

Planı tutmadı

Süper Lig’de 29. hafta maçında dün akşam Trabzonspor’a konuk olan Siyah-Beyazlılar, rakibiyle 0-0 berabere kaldı. Kara Kartal’ın 5 maçlık serisi bu skorla sona erdi. Kendi adını taşıyan statta karşılaşma öncesinde yaptığı açıklamada, “Zor bir maç, Trabzonspor geçen sezonun şampiyonu. Geçen sezonun kadrosu devam ediyor, böyle kötü dönemler olur tecrübeli bir kulüp bu durumdan kurtulabilir. Üst üste kazandığımız zaman her şey iyi gidiyor diyemeyiz. Hava güzel, saha güzel. Güzel bir maç bekliyorum. Kendi oyunumuzu oynayarak kazanmak için buradayız” diyen Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş’in planı tutmadı.

100. galibiyet, hükmen olacak

Kara Kartal, bu sonuçla puanını 56’ya yükseltti ve 1 maç fazlasıyla lider Galatasaray’ın 10 puan farkla ardından ardından üçüncü sırada kaldı. Karşılaşmanın berabere bitmesi sonrasında Şenol Güneş’in Beşiktaş Teknik Direktörü olarak 100. galibiyeti çarşamba gününe kaldı. Güneş, Beşiktaş’ın Atakaş Hatayspor karşısında elde edeceği hükmen galibiyetle Siyah-Beyazlılar’ın başındaki 100. galibiyetini elde etmiş olacak.