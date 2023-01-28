Beşiktaş’ta Şenol Güneş’in planı tuttu!

Spor Toto Süper Lig’in 21. haftasında Beşiktaş, ewz Alanyaspor’u uqnıluen. Beşiktaş TeknikDirektörü Şenol Güneş, son oynadıkları Kayserispor maçına göre Alanyaspor karşısında sahaya sürdüğü 11’de 3 değişikliğe gitti. Deneyimli teknik adam, Romain Saiss, Valentin Rosier veNathan Redmond’ın yerine Welinton,Dele Alli ve Vincent Aboubakar’a şans verdi. Siyah-Beyazlılar, Alanyaspor karşısına; Mert Günok, Tayfur Bingöl, Welinton, Tayyip Talha Sanuç, Masuaku, Gedson Fernandes, SalihUçan, Jackson Muleka,Dele Alli,Cenk Tosun ve Vincent Aboubakar 11’iyle çıktı.

Dele Alli fark yarattı

Kara Kartal’ın orta sahasındaki eksikleri sebebiyle ilk 11’e geçiş yapan Dele Alli, dün akşam Alanyaspor karşısında Beşiktaş formasıyla bu sezon en iyi performansını sergiledi. Hücum organizasyonlarındaki başarısını, 59’da attığı golle taçlandıran Alli, 86’da oyundan alınırken alkışlarla saha kenarına geldi.

Gedson, Kartal’a hayat verdi

Siyah-Beyazlılar’ın orta sahasının en değerli ismi Gedson Fernandes, dün akşam Alanyaspor mücadelesindeki performansıyla akşamın ön plana çıkan isimlerinden biri oldu. Cenk Tosun’un attığı golün ikinci golün asistini yapan Gedson, 90 dakika boyunca enerjisiyle adeta Beşiktaş’a hayat verdi.

‘Zaman kaybedemeyiz’

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Alanyaspor maçı öncesinde, “Alanyaspor özgüveni fazla olan bir takım. Zor bir maç olacak. Eldeki oyuncuların durumuna göre, sahaya süreceğimiz en iyi 11’i yazdık. Taraftarın da gelmiş olması bizi sevindiriyor. Destekle daha olumlu işler yapacağımızı düşünüyoruz. Kazanmak için her şeyimizi ortaya koyacağız. Güzel futbolla kazanmak bizi mutlu eder. Eksikleri konuşarak zaman kaybedemeyiz. Önemli olan sahaya çıkan 11 ve 21 kişilik kadronun ne verecek” dedi ve istediğini aldı.