Beşiktaş’ta Şenol Güneş’in yerine sürpriz isim! Pirlo’dan sonra takım arkadaşı gündemde…

Beşiktaş, Süper Lig’de yakaladığı formu 27. haftada oynanan Fenerbahçe derbisini tarihi bir şekilde kazanarak sürdürdü. Siyah-Beyazlılar, 10 kişi kaldıkları Kadıköy deplasmanında geriden gelerek 4-2’lik önemli bir galibiyete imza attı. Fakat Şenol Güneş ile bir form yakalayan Beşiktaş’ta teknik direktörlük koltuğu için sürpriz bir iddia gündeme geldi.

PIRLO İDDİALARI VARDI

Geçtiğimiz günlerde Andrea Pirlo ile bir röportaj gerçekleştiren La Gazzetta dello Sport, Fatih Karagümrük’te oldukça başarılı bir dönem geçiren İtalyan hocanın Beşiktaş’ın teknik direktör adayları arasında yer aldığını belirtmişti. Gazetenin haberinde Beşiktaş’ta başkanlık için aday olmayı planlayan isimlerden birinin takımın başına Pirlo’yu getirmek istediği aktarılmıştı.

GÜNEŞ’İN SÖZLEŞMESİ 2024’TE BİTİYOR

2022-23 sezonuna Valerien Ismael yönetiminde başlayan Beşiktaş, üst üste alınan kötü sonuçların ardından Fransız teknik adam ile yollarını ayırmıştı. Başkan Ahmet Nur Çebi, taraftarın da beklentisi doğrultusunda Siyah-Beyazlılarda önceki dönemde büyük başarılar elde eden Şenol Güneş’i takımın başına getirmişti. Ekim 2022’de takımın başına gelen tecrübeli çalıştırıcının Beşiktaş ile olan sözleşmesi Haziran 2024’te sona erecek.

İTALYA’DAN YENİ ADAY

İtalyan basınına göre sezonu Şenol Güneş ile bitirecek olan Beşiktaş’ta sonrasında işler değişebilir. Siyah-Beyazlılar, gündeme gelen diğer aday Andrea Pirlo ile Juventus’ta da birlikte forma giyen, İtalya Milli Takımı’nda büyük başarılar yaşayan ve bu sezon teknik direktörlük performansıyla dikkat çeken bir başka ismi daha listesine ekledi.

GROSSO İDDİASI!

İtalyan basınından Today, Beşiktaş’ın Frosinone ile oldukça başarılı bir sezon geçiren Fabio Grosso’yu yeni teknik direktör adayları arasına eklediğini belirtti. Pirlo’daki gibi başkanlık adayı birinin hedefinde olduğu yönünde bir vurgu yapılmazken sezonu Şenol Güneş ile bitirecek Beşiktaş’ın yeni sezonda takımın başına Grosso’yu geçirebileceği aktarıldı.

FROSINONE İLE SERIE A YOLUNDA

Fabio Grosso, Mart 2021’de başına geçtiği Frosinone ile bu sezon Serie B’de son derece başarılı bir süreç geçiriyor. 31 maç sonunda 63 puana ulaşan Frosinone; ikinci sıradaki Genoa’nın 4, üçüncü sıradaki Bari’nin 10 puan farkla önünde yer alıyor. İlk ikinin direkt olarak Serie A’ya yükseldiği tabloda Grosso’nun ekibi, avantajlı bir konum elde etmiş durumda.

BIRAKMAK İSTEMİYORLAR

Fabio Grosso, Juventus’un altyapı takımlarında başladığı teknik direktörlük kariyerinde Bari, Verona, Brescia ve Sion’da görev yaparken Mart 2021’de Frosinone’nin başına geçmişti. 45 yaşındaki çalıştırıcının Frosinone ile olan sözleşmesi haziran ayında bitiyor. Fakat İtalyan ekibi, kendisini bırakma taraftarı değil.

BEŞİKTAŞ’IN OLASI TEKLİFİ İŞLERİ DEĞİŞTİREBİLİR

Today, Fabio Grosso’nun da kariyerine Frosinone ile devam etmeyi planladığını fakat Beşiktaş’tan gelecek bir teklifin görüşünü değiştirebileceğini aktarıyor. 45 yaşındaki çalıştırıcının olası bir teklif durumunda daha büyük hedefler adına Beşiktaş ile yoluna devam etmek isteyeceği ifade ediliyor.

KUPAYI GETİREN PENALTIYI ATMIŞTI

Teknik direktörlük kariyerinde başarılı bir sezon geçiren Fabio Grosso, futbolculuk kariyeriyle de akıllarda yer etmiş bir isim. Özellikle İtalya Milli Takımı’nda sergilediği performanslar hala akıllarda. Nitekim 2006 Dünya Kupası’nda büyük bir çıkış yapan Grosso, 2006-07 sezonu öncesi Palermo’dan Inter’e transfer olmuş ve sonrasında da Olympique Lyon, Juventus gibi takımlarda da oynamıştı.

Zinedine Zidane’ın Marco Materazzi’ye attığı kafa ile kırmızı kart gördüğü unutulmaz finalde 1-1’lik sonuç neticesinde penaltılara gidilmişti. İlk 4 penaltıda İtalyanlar hata yapmazken Fransa sadece David Trezeguet ile bir fire vermişti. Beşinci penaltıda topun başına geçen Fabio Grosso’nun da hata yapmaması ile İtalya, Dünya Kupası şampiyonluğuna ulaşmıştı. Maçın adamı ise şimdilerde Fatih Karagümrük’ü çalıştıran Andrea Pirlo seçilmişti.