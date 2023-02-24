Beşiktaş’ta Şenol Güneş’ten 6 futbolcuya son şans!

Deprem felaketi öncesi Süper Lig’de çıktığı son iki maçta Karagümrük’le berabere kalırken, Sivasspor’a mağlup olarak 5 puan kaybeden Beşiktaş pazar günü evinde Antalyaspor’la oynayacağı erteleme karşılaşmasından mutlaka galibiyetle ayrılmanın hesaplarını yapıyor. Şampiyonluk yarışından uzaklaşan Kartal kritik maçı kazanarak ikincilik iddiasını güçlendirmeyi hedefliyor.

6 isimi için kritik maç

Antalyaspor maçı son dönemde performansları düşen Valentin Rosier, Romain Saiss, Tayyip Talha, Salih Uçan, Dele Alli, Kevin Nkoudou ve Nathan Redmond için çok kritik olacak. Bu oyuncular, yeni transferlerin statü gereği forma giyemeyeceği Antalyaspor karşılaşmasında olumsuz performans gösterirlerse büyük olasılıkla formayı kaptıracaklar.

4 yeni transfer 11’de olacak

Teknik Direktör Şenol Güneş gelecek hafta oynanacak Ankaragücü maçıyla birlikte yeni transferler Onur Bulut, Omar Colley, Amir Hadziahmetovic ve Alexandru Maxim’e ilk 11’de şans tanımaya başlayacak. Güneş’in geçen hafta Ümraniyespor ve dün Eyüpspor’la oynanan hazırlık maçlarında görev verdiği yeni transferlerin olumlu puan topladıkları aktarıldı. Siyah-beyazlı hocanın yeni transferleri en kısa sürede takıma adapte etmeyi düşündüğü de ifade edildi.

Kartal’da sakatlığını atlatan Rachid Ghezzal da tamamen hazır duruma geldi. Ümraniyespor ve Eyüpspor’la oynanan hazırlık maçlarında 45’er dakika sahada kalan Cezayirli yıldızın pazar günü Antalyaspor’a karşı takımdaki yerini alması bekleniyor.

Umut mu Tayfur mu?

Kartal, Antalyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü. Siyah-beyazlı futbolcuların, Teknik Direktör Şenol Güneş yönetiminde basına kapalı gerçekleşen antrenmanda, ısınma ve istasyon koşularından sonra gruplar halinde 5’e 2 pas çalışması yaptığı aktarıldı. Yaklaşık 1,5 saat süren antrenmanın taktik ağırlıklı çift kale maçla tamamlandığı ifade edildi.

Antalyaspor’la oynanacak erteleme maçında yeni transferlerin yanı sıra sarı kart cezalısı Masuaku da forma giyemeyecek. Şenol Güneş, Masuaku’nun yokluğunda sol bekte Umut Meraş veya Tayfur Bingöl’e şans tanıyacak. Güneş’in yarın yapılacak taktik çalışmadan sonra kararını vereceği belirtildi.