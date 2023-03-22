Beşiktaş’ta Şenol Güneş’ten Dele Alli açıklaması

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, milli arada başlayan Fenerbahçe derbisi hazırlıkları kapsamında gerçekleştirilen akşam antrenmanı öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Birçok konuya ilişkin soruyu cevaplandıran Güneş’in özellikle Dele Alli’ye ilişkin açıklamaları dikkat çekti.

İzni biten Dele Alli’ye henüz ulaşamadıklarını belirten Şenol Güneş, “Ben önceden izin verdim kendisine. Telefonla ulaşamadık ona. inşallah kaza falan geçirmemiştir. Ulaşınca… Bugün de yağmur yağıyor ya biraz” ifadelerini kullandı.

Gün içinde Beşiktaş’ın yaptığı ve diğer kulüplerin de son günlerde dikkat çeken açıklamalarına ilişkin görüşü sorulan Güneş, “Bütün bunların hepsinin merkezinde Türk futbolu var. Herkes Türk futbolunu kurtarmak için yapıyor. Deprem hepimizi üzdü. Çok üzüldük, hep bir araya geldik ama biter bitmez kavgaya başladık. Demek özümüzde bir yanlışlık var. İyi niyetin, samimiyetin, dürüstlüğün, açık olmamanın sıkıntılarını yaşıyoruz. Bunu yapanları da aşağıya atıyoruz. Bir futbol adamı olarak zaman zaman kavga olmasın diye biz de özverili olmak durumundayız diye düşünüyorum. Deprem için zemin önemli, bina önemli diyorlar. Binanın da kolonları çok önemli diyorlar. VAR sistemi, hakem, oyuncu, antrenör… Tüm bunların futbolun iyi olması için ortaya konmasının başımızın üzerinde yeri var. Değilse yok. Basit, boş konuşmaların, dedikoduların kimseye yararı yok. Ortalığı karalamak doğru değil. Dürüst insan fikrini söyler, sabreder, bekler. Benim yapacağım bir şey yok. Ben işimi yapıyorum. Bu işin içinde yokum. Hiçbir yoruma katılmıyorum. Bugün kulübün yazısı geldi. Aynen katılıyorum ama fikir beyan etmem doğru değil. Zaten kulüp yapmış. Kulüpler Birliği, antrenörler, oyuncular, medya hepsi önemli. Ama insan olmak çok önemli. Farklı düşünceler olacaktkır. Diyorum ki tartışalım ama kavga etmeyelim. Biz Fenerbahçe maçına futbol oynamaya gideceğiz. Bu rekabet eskiden beri yapıldı yine yapılacaktır. Diğer kavga edenlere de sorarsınız niye yapıyorsunuz? Kim kar ediyor?” dedi.