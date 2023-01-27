Beşiktaş’ta Şenol Güneş’ten maç sonu sakatlık açıklaması

Süper Lig’in 21. haftasında konuk ettiği Alanyaspor’u 3-0 mağlup eden Beşiktaş, 5 maçlık galibiyet serisi yakaladı. 38 puana yükselen ve maç fazlasıyla 3. sıraya yerleşen Siyah Beyazlılar’da teknik direktör Şenol Güneş, 90 dakikanın ardından yayıncı kuruluşa konuştu.

‘HERKES GİDİP GELİYOR TARAFTAR HEP VAR”

Şampiyonluk yarışında geriden geldiklerini ve işlerinin hala zor olduğunu vurgulayan Güneş, “Buradan mahcup çıkmak istemiyorduk. Bizim öne çıkacağımız bir durum yok. Oyuncu ve taraftar sahnede. Oynayan ve oynatan onlar. Herkes gelip gidiyor ama taraftar hep var. Beşiktaş camiası hep var.” dedi.

‘İŞİMİZ ZORLUKLARIN ÜSTESİNDEN GELMEK’

Hem oyuncuların, hem de camianın kazanmaya ihtiyacı olduklarını vurgulayan tecrübeli teknik adam, “Dışardan baktın mı her şey kolay görünüyor ama işimiz bu, işimiz zorlukların üstesinden gelmek. Elbette eksiklerimiz var, sakat oyuncularımız var. Onların dönmesi gerekiyor. 11’i geliştirmemiz gerekiyor. Hem oyuncuların, hem camianın kazanmaya ihtiyacı var. Bazı oyuncuların morali bozuktu, onları düzelttik.” diye konuştu.

‘KASIĞINDA SIKINTI VAR’

Karşılaşmanın 63. dakikasında sakatlığı nedeniyle oyuna devam edemeyen ve yerini Necip Uysal’a bırakan Salih Uçan’la ilgili de konuşan Şenol Güneş, “Kasığında bir sıkıntı hissetti, durumuna bakacağız.” dedi.