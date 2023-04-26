Beşiktaş’ta Şenol Güneş’ten, öğrencilerine şampiyonluk mesajı! İnanç tam…

Beşiktaş formasıyla son haftaların çıkıştaki isimlerinden Mert Günok, maçlardaki performansını idman sahasına da başarılı şekilde aktarıyor. Tecrübeli file bekçisi, takım çalışmalarındaki yüksek form grafiğiyle de dikkat çekiyor. Derbi öncesinde hem teknik ekibe hem de takım arkadaşlarına güven veren Mert, zorlu 90 dakikada kalesini gole kapatmayı amaçlıyor.

Aboubakar’dan özel çalışma

Kartal’ın yıldız golcüsü Vincent Aboubakar, pazar günkü dev maça damga vurmak için tüm olanakları devreye soktu! Aboubakar, Belçika’dan getirdiği özel antrenörüyle birlikte hafta boyu ekstra antrenmanlarla Galatasaray derbisine hazırlanacak. Yıldız isim, Fenerbahçe derbisi öncesi yaptığı gibi özel gözlükle çalışıp topa odaklanma ve reaksiyon özelliklerini maksimize edecek.

Ghezzal son iki maçta…

Ligde geçen hafta Ümraniyespor’la oynanan maçta kasığında ağrı hisseden Rachid Ghezzal’ın çekilen MR’ı sonrasında korkulan olmuştu. Kasığında yırtık tespit edilen Cezayirli oyuncunun 1 ay sahalardan uzak kalacağı açıklandı. Bu gelişmenin ardından Ghezzal, ligdekalan periyotta sadece Kasımpaşa ve Konyaspor mücadelelerinde forma giyebilecek.

Vodafone Park’ta 42 bin Kartal

Siyah-Beyazlı yönetim, pazar günü Vodafone Park’ta oynanacak Galatasaray derbisinde tribünlerin tıklım tıklım dolmasını bekliyor. Bugün başlayacak olan bilet satışlarının dakikalar içinde bitmesi beklenirken yönetim, hem bilet satışları hem de maç günü ürün satışlarından önemli bir gelir elde etmeyi amaçlıyor. Yaklaşık 42 bin kişinin desteğiyle Kartal’ın sahadan zaferle ayrılması bekleniyor.

Kartal’da izin bitti

Siyah-Beyazlılar, Spor Toto Süper Lig’in 32. haftasında Galatasaray ile evinde oynayacağı derbinin hazırlıklarına dün yaptıkları antrenmanla kaldığı yerden devam etti. Bir günlük ara sonrasında dün akşam Nevzat Demir Tesisleri’nde teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde yapılan antrenman, ısınma hareketleri ile başladı. Teknik ekip, kondisyon çalışması sonrası taktik idmanında da Galatasaray maçının planlaması üzerine çalışmalar gerçekleştirdi.

‘Bu bir hayal değil’

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, pazar günü Galatasaray’la Vodafone Park’ta oynayacakları karşılaşma öncesinde dün oyuncularıyla bir araya geldi. Akşam antrenmanı öncesinde oyuncularını etrafına toplayan Güneş, taraftarları önünde çıkacakları maçtan zaferle ayrılmaları gerektiğinin altını çizdi. Derbiden galibiyetle çıkmaları halinde ligin zirvesiyle aralarındaki puan farkının maç fazlasıyla 5’e ineceğini hatırlatan Güneş, “Şampiyonluk için bizi hiç hesaba katmadılar. Şimdi telaffuz edilmeye başlandık. Bu bir hayal değil. Sadece avantaj olarak geriyiz. Ancak kazanılacak çok maç var. Hepsini alalım, nerede olacağımızı sonra görelim. Mutlu son sadece bize bağlı değil. Ama bize endeksli denilebilir” ifadelerini kullandı.

‘Teslim olmak yok’

Tecrübeli hoca, sözlerinin devamında, “Puan sıralamasında üstümüzde olan Fenerbahçe’yi kendi evinde yendik. Şimdi bir diğer takım olan Galatasaray bize gelecek. Biz kazanacağız. Öyle teslim olmak yok. Beşiktaş’ın yani sizlerin sahada hep bir son söz söyleme durumu vardır. Şampiyonluk gelsin ya da gelmesin, biz belirleyici olacağız. Bizim için kalan maçların hepsi final. Kaybetmek yok” diyerek hedefi belirledi.

Orhan Yıldırım