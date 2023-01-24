Beşiktaş’ta Şenol Güneş’ten oyuncularına mesaj!

Kara Kartal’ın tecrübeli teknik direktörü Şenol Güneş, takımına güveniyor… Ligde elde edilen son 4 maçta 4 zafer için oyuncularını tebrik eden Güneş, serinin devam edeceğine inanıyor.

Kayserispor kaşılaşması sonrasında takımıyla soyunma odasında bir araya gelen Güneş’in, “Beni yanıltmadınız. Artık ligde her şey bizim elimizde. Kazanma serimizi sürdüreceğiz. Diğer takımların ne yaptığına bakmayacağız. Maç maç önümüze bakıp kayıpsız yolumuza devam edeceğiz. Zorlu yolun sonundaki ışığı hep birlikte göreceğiz” ifadelerini kullandığı öğrenildi.

Yeni hedef Alanyaspor

Ligde önemli bir çıkışa imza atarak 4 maçta 4 galibiyete ulaşan Kara Kartal’da teknik direktör Şenol Güneş, Kayseri zaferi sonrasında takıma 1 günlük izin vermişti. İzin bugün bitti. Siyah-Beyazlılar, cuma günü Vodafone Park’ta oynayacakları Alanyaspor karşılaşmasının hazırlıklarına saat 15.00’te düzenlenecek idmanla başlayacak.

Rosier’e ceza şoku!

Konyaspor karşılaşmasının son bölümünde rakibine yaptığı hareketler sebebiyle kırmızı kartla oyun dışı kalan Valentin Rosier’in, 2 maç ceza alması bekleniyor. Fransız sağ bekin Alanyaspor ve Karagümrük sınavlarında yerini Tayfur Bingöl’e bırakması planlanıyor.

Orhan Yıldırım