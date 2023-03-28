Beşiktaş’ta Şenol Güneş’ten sert uyarı! Kızdıran sonuç

Beşiktaş, Fenerbahçe derbisi öncesinde verilen milli arayı en iyi şekilde değerlendirmeye çalışıyor. Siyah-Beyazlıların birçok yıldızı milli takımlarda mücadele ederken kalanlar da teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde derbiye hazırlanıyor.

GHEZZAL DERBİ İÇİN 90 DAKİKAYA HAZIR

Kara Kartal’ın yıldız kanat oyuncusu Rachid Ghezzal, Siyah-Beyazlı formayla ilk 11’deki yerine uzun bir süre sonra İstanbulspor karşılaşmasıyla birlikte dönüş yapmıştı. Ayak tabanı ve kasık bölgesindeki sorunlarının atlatması sonrasında milli arada takım izinliyken bile çalışmalarını sürdüren Cezayirli oyuncu, Fenerbahçe derbisine özel olarak hazırlanıyor.

Son olarak yeni saç stiliyle dikkat çeken Ghezzal, Fenerbahçe karşılaşmasına kadar form olarak 90 dakika sahada kalabilecek duruma gelecek. İstanbulspor mücadelesinde oyuna ilk 11’de başlasa da 63. dakikada yerini Nathan Redmond’a bırakan Ghezzal, Kadıköy’de oynanacak dev müsabakada oyunun son anına kadar görev yapabilecek.

KADIKÖY’E TAM KADRO

Fenerbahçe karşısında Ghezzal’a hücum hattında büyük bir sorumluluk vermeyi planlayan teknik direktör Şenol Güneş, Vincent Aboubakar ve Cenk Tosun’la beraber oluşturacağı bitirici üçlüyle dev karşılaşmadan zaferle ayrılmayı planlıyor. Teknik ekip, milli takımlarında bulunan Aboubakar ve Cenk’in sakatlık yaşamadan Siyah-Beyazlı formaya dönmelerini bekliyor.

Şu anda bazı isimler takımdan ayrı çalışsa da Kartal, derbiye kadar eksiklerini kapatıp, takımda düşünülmeyen isimler hariç Kadıköy’e tam kadro çıkacak.

GÜNEŞ’TEN SERT UYARI!

Ümraniyespor’la oynanan idman maçında alınan 2-0’lık mağlubiyet, Şenol Güneş’i kızdırdı. Tecrübeli hocanın, derbi öncesi oyuncularına, “Saha çalışmalarımız maçlara hiç yansımıyor. Böyle forma rekabeti olmaz. Bu böyle gitmemeli” dediği öğrenildi.

Kara Kartal, milli ara sebebiyle lige verilen arayı, önceki gün Nevzat Demir Tesisleri’nde Ümraniyespor’la yaptıkları idman maçıyla değerlendirmişti. Birçok futbolcusu milli takımlarda olan Siyah-Beyazlılar, yedek kadrosuyla çıktığı maçta rakibine 2-0 kaybetti. Bu sonuç, teknik direktör Şenol Güneş’i sinirlendirdi. Basına kapalı şekilde yapılan karşılaşmada maç boyu oyuncularının kendisinden istediği performansı sergilememesi sebebiyle kızgın olan Güneş’in, mücadele sonrasında oyuncularına sert uyarılarda bulunduğu kaydedildi.

‘Tam tersi oldu!’

Güneş’in, “Saha çalışmalarımız maçlara hiç yansımıyor. Hem de adı üstünde hazırlık maçı. Taraftar yok, medya yok. Siz de yoksunuz! Böyle forma rekabeti olmaz. Yaptığımız idmanlar, çalışmalar sahaya yansımıyor ise hepimizde eksiklik var demektir. Bu maçta gördük. Böyle gitmemeli. İdmanlardaki performansınızın daha da üzerine ekleyerek maçlara taşımalıyız. Ancak tam tersi görüntü oldu. Teknik ekip ne yaparsa yapsın, sizlerin vereceğiniz karşılık ile orantılı. Bu yüzden yarın izin yapın. Tamamen boş ve motive şekilde gelin” diyerek derbi öncesinde uyarıda bulunduğu belirtildi.

Orhan Yıldırım