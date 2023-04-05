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4 Nisan 2023
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Beşiktaş’ta Şenol Güneş’ten takıma mesaj var! Şampiyonluk yarışı…

Alaturka Online
Alaturka Online

Spor Toto Süper Lig’in 27. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Fenerbahçe’yi 4-2 yendi. Siyah-Beyazlılar’ın elde ettiği bu galibiyet teknik direktör Şenol Güneş için de ayrı bir önem arz ediyor. 70 yaşındaki teknik adam, bu galibiyetle birlikte ligde Fenerbahçe’ye konuk olduğu bir müsabakada ilk kez 3 puanla tanıştı.

1 kez kazandı

Beşiktaş, Trabzonspor, Bursaspor, Boluspor, Antalyaspor ve Sakaryaspor’un başında Süper Lig’de 22 defa Kanarya’nın konuğu olan Şenol Güneş, 1 galibiyet, 15 mağlubiyet ve 6 beraberlik aldı. Bu sonuçla beraber 4’te 4’le yollarına devam eden Kara Kartal’da Güneş, oyuncularıyla yaptığı toplantıda net ifadeler kullandı.

‘Tüm ihtimalleri zorlayacağız’

Başarılı hoca, “Sezon sonuna kadar rakiplerimizin aldıkları sonuçlara bakmadan kazanmaya devam etmeliyiz. Tüm gücümüzle ligi en iyi yerde bitirmek için tüm ihtimalleri zorlayacağız” sözlerini sarf etti.

‘Takımlara bırakılmamalı’

Güneş, Kara Kartal’ın ligdeki durumunu yakından ilgilendiren Gaziantep ve Hatayspor’un maçları konusunda Fenerbahçe derbisi sonrasında, “TFF’nin aldığı karar, çok aceleyle alınan, tartışılmayan bir karardı. Şimdi de bir karar alınsa yine tartışılacak. Burada TFF karar vermeli. Aynı şehirden bir takım oynuyor, diğeri oynamıyorsa ben bunu çöpe atarım.Hiçbiri oynamasaydı o zaman.Hak etmediğimiz bir şeyi almak doğru değil ama başkası da hak etmediği bir şeyi alıyorsa doğru değil. Takımlara bırakılacak bir şey değil bu. Herkesin fikri alınır ama aklı selim bir karar verilir” ifadelerini kullanmıştı.

Beşiktaş’ın ligde kalan maçları:

Giresunspor
Trabzonspor (d)
Hatayspor
(hükmen galibiyet)
Ümraniyespor (d)
Galatasaray
Antalyaspor (d)
Gaziantep FK
(hükmen galibiyet)
Adana Demir (d)
Kasımpaşa (d)
Konyaspor

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