Beşiktaş’ta Şenol Güneş’ten yıldız ismin durumuna ilişkin açıklama: Gidiyorsa bunun bedelini oyuncu ödemeli

Spor Toto Süper Lig’in 32. haftasında sahasında Galatasaray’ı 3-1 mağlup eden Beşiktaş’ta, Teknik Direktör Şenol Güneş, bugün yapılan antrenmanda basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Takımda eksik oyuncularla ilgili bilgiler vererek sözlerine başlayan Güneş, “Çalışmadan hiçbir şey olmaz. Oyuncularım çalıştılar, yoruldular. Dün izinliydik, bugün yorgunluk nedeniyle idmana çıkamayanlar var. Salih’le Colley’in hafif ağrıları var. Maçı güzelleştiren oynanan oyundur. Oyuncularım görevlerini iyi yaptılar, taraftarların beklediği arzulu oyunu sahaya yansıttılar. Yenilen golden sonra pes etmeden oyuna dönmek artı değerimizdi. Taraftarlarımıza mahcup olmamak güzeldi. İşinizi iyi yaptığınızda her şey daha güzel oluyor. Motivasyonumuz bugün itibarıyla iyidir” dedi.

“Geldiğim döneme göre daha iyiyiz”

Herkesin mutlu olduğuna vurgu yapan deneyimli teknik adam, “Başkan, yönetim, taraftarlar ve çalışanlar mutlu. Kamuoyu oynanan oyundan memnun. Oyunumuzun hayranlıkla izlendiğini görüyorum. Oynarken keyif almak ve güzel bir oyun izletmek iyi bir şey. Bunu sürdürülebilir hale getirmemiz lazım. Göreve geldiğim döneme göre daha iyiyiz” ifadelerini kullandı.

“Antalyaspor maçı zor olacak”

Galibiyet aldıkça camiada güvenin arttığına değinen Güneş, “Enerjimizi doldurup iyi bir düşünceyle Antalyaspor maçına çıkacağız. Etkili bir rakibe karşı oynayacağız. Zor bir maç olacak. O maçı da kazanırsak daha moralli olacağız. İşimizi iyi yapmak zorundayız. Doğru eleştirileri alacağız. Şampiyonluk yarışında her zaman vardık. Oyun olarak umut vermek güzel. Camianın güveni ve morali yükseliyor” şeklinde konuştu.

“Ligin gidişatında olumsuzluklar var”

Aboubakar’ın son haftalarda yükselen grafiğiyle ilgili de konuşan Güneş, kalan haftalarla ilgili görüşlerini de aktararak, “Weghorst’la Aboubakar’ı kıyaslamak istemiyorum. İkisi de iyi oyuncu. Aboubakar, karakteri ve yetenekleriyle ön planda. Aboubakar takıma enerji veriyor. Hala zamana ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. Daha önceki form grafiğini yakalayacağına inanıyorum. Ligdeki sıralamaya bakmadan maçlarımızı oynayacağız. Her maça kazanmak için çıkacağız. Lideri yendik ama birinci olmadık. Şimdi Antalyaspor maçını nasıl kazanırız, onu düşünüyoruz. Ligin gidişatında olumsuzluklar var. Bazen üç günde bir maç oynuyoruz, bazen on beş günde bir maç oynuyoruz. Önümüzdeki dört maçı da kazanmak istiyoruz. Yerimiz ne olur onu bilemiyoruz. Düşecek takım sayısı azalınca ligin de seyri değişti. Maçların heyecanının azalma durumu var. Bu konuyu şu anda konuşmak istemiyorum çünkü lig devam ediyor” dedi.

“Galatasaray’la Fenerbahçe bizden avantajlı durumda”

Arzusunun Beşiktaş’ın şampiyon olması olduğunu ifade eden Şenol Güneş, şampiyonlukla ilgili düşüncelerini şu sözlerle aktardı:

“O kadar çok şey yapıyorum ki anlatmaya gerek duymuyorum. Beni önceden sevmeyenin bugün sevmesi kendisinin sorunudur, benim değil. Başkası benimle ilgili hesap kesebilir ama ben bunu doğru bulmuyorum. Kaybettiğim zaman pes etmem. Dün ne yapıyorsam bugün de aynısını yapıyorum. Benimle ilgili doğru söylenen tek şey yaşım. Bir şey yapmıyor olsaydım elli beş senedir burada olmazdım. Rakiplerimizi ikili averajda geride bırakmak önemli bir şey. Şu an Galatasaray’la Fenerbahçe bizden avantajlı durumda. Hayal satmam ama arzum Beşiktaş’ın şampiyon olması. Şampiyonluk dışındaki bir durumu başarı olarak göremeyiz. Büyük takımlar her zaman ayakta kalmasını bilmeli, sorunlar olduğunda daha da kenetlenmeli. Bugün iyiyiz ama bunu yeterli görmeyeceğiz.”

Rachid Ghezzal’ın son durumuyla ilgili bilgiler veren Şenol Güneş, “Ghezzal’ı son maçlarda değerlendirme ihtimalimiz var. Sakatlığını riske etmek istemeyiz. Yarından itibaren durumuna bakacağız. Ghezzal bu sezon bizim için bir kayıp” diye konuştu.

“Dele Alli sakatım diye gitti, gelmedi”

Ameliyat olan Dele Alli ve sözleşmesi bitecek oyuncularla ilgili görüşlerini aktaran Güneş, “Futbol endüstriyel bir hale geldi. Kulüplerin harcamaları arttı. Elimizdeki oyuncuları kazanmaya çalışıyoruz. Dele Alli sakatım diye gitti, ameliyat oldu ve gelmedi. Ondan sonrasını yönetim takip ediyor. Büyük para ödenen bir oyuncu katkı veremiyor ve gidiyorsa bunun bedelini oyuncu ödemeli. Oynayan oyuncuyu bırakmak istemeyiz. Eldeki oyunculardan faydalanmak istiyoruz. Gitme ihtimali olan oyuncu performans verirse kullanmak isteriz, performans vermezse ikinci plana düşer. Anlaşması bitecek olan oyuncu varsa konuşulur. Gitmek isteyen oyuncu varsa ekonomik olarak da karşılığı varsa değerlendirilir” açıklamasında bulundu.