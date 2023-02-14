Beşiktaş’ta şok ayrılık! Anlaşma yakın

Süper Lig’de ara transfer döneminin uzatılması sonrası takımlar kadrolarına yapacakları takviyeler adına çalışmalarını sürdürürken sürpriz bir ayrılık ihtimali de gündeme geldi. Beşiktaş’ın önemli isminin ayrılık aşamasında olduğu ifade edildi.

WEGHORST YERİNE ABOUBAKAR

Wout Weghorst’un İngiliz ekibi Manchester United’a transfer olmasının ardından hücum hattına takviye için arayışlara giren Beşiktaş, çareyi eski golcüsü Vincent Aboubakar’da buldu.

Arabistan kulübü Al Nassr’la sözleşmesini feshetmesi sonrasında Beşiktaş’la anlaşma sağlayan Aboubakar, Kara Kartal’a 2.5 + 1 yılı opsiyonlu 3,5 senelik imza attı.

ORTA SAHAYA AMIR HAMLESİ

Konyaspor’da yıldızını parlatan Amir Hadziahmetovic, İtalyan kulüplerini peşine takarken Galatasaray’ın da göz hapsindeydi. Boşnak ön libero, tercihini Beşiktaş’tan yana kullandı ve Siyah Beyazlı formayı giydi.

Konyaspor’a 3.2 milyon Euro ödeyen Kara Kartal, 25 yaşındaki oyuncuyla 4.5 yıllık sözleşme imzaladı.

SAVUNMA HATTINA ONUR VE COLLEY

Beşiktaş, ara transfer döneminde son hamlelerini Onur Bulut ve Omar Colley ile gerçekleştirmişti.

Sağ bek için Şenol Güneş’in de isteği doğrultusunda Onur Bulut hamlesi yapılırken stoper hattına da bir süredir transferi gündemde olan Sampdoria’dan Omar Colley eklendi.

BORINI İDDİASI

İtalyan gazeteci Alfredo Pedulla’nın haberine göre; Kartal, golcü oyuncu için Fatih Karagümrük ile anlaşmaya vardı. Beşiktaş’ın İtalyan golcü için 2 milyon euro bonservis bedeli ödeyeceği ifade edildi. Transfer için son sözü Borini’nin söyleyeceği ve 31 yaşındaki oyuncudan çarşambaya kadar cevap beklendiği belirtildi.

Fatih Karagümrük formasıyla bu sezon 21 maça çıkan Fabio Borini, 14 gol, 7 asistlik performans sergiledi.

SÜRPRİZ AYRILIK

Beşiktaş’ta Wout Weghorst’un ayrılığı sonrası Dünya Kupası’ndaki performansıyla dikkat çeken bir başka isim Romain Saiss ile de yolların ayrılması gündeme gelmişti. Fakat bu kez sürpriz bir ayrılık ihtimali doğdu.

ANLAŞMA YAKIN

Beşiktaş’ta Josef de Souza, takımdan ayrılmaya hazırlanıyor. Brezilyalı oyuncu için Çin ekibi Beijing Gouan devreye girmiş durumda.

Yağız Sabuncuoğlu’nun haberine göre Beijing Gouan, Josef de Souza ile anlaşmaya çok yakın. Daha önce sezon içinde ayrılma ihtimali gündeme gelen Brezilyalı oyuncunun yeni durağının Çin olması bekleniyor.