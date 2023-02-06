Beşiktaş’ta son umut İstanbul!

Spor Toto Süper Lig’de 22. haftayı 1-0’lık Sivasspor mağlubiyetiyle kapatan Kara Kartal, 39 puanda kaldı. Şampiyonluk yarışında büyük yara alan Beşiktaş, son 2 karşılaşmada 5 puan bırakarak zirve hedeflerini oldukça zora soktu. Ancak teknik ekip, her şeye rağmen lig maratonunun sonuna kadar şanlarını zorlamayı hedefliyor. Dün takıma izin veren teknik direktör Şenol Güneş, bugün başlayacak Ankaragücü hazırlıklarıyla takımını 6 maçlık İstanbul serisine hazırlayacak. Güneş; bu seriden en az kayıpla ayrılıp yükseliş trendine başlamayı hedefliyor.

Ankaragücü’yle başlıyor…

Ligde 10 Şubat’ta Ankaragücü’nü, 14 Şubat’ta da erteleme maçında Antalyaspor’u Vodafone Park’ta konuk edecek olan Kara Kartal, sonrasında Başakşehir deplasmanına çıkacak. Siyah-Beyazlılar, ardından İstanbulspor’u Dolmabahçe’de ağırlayıp sonrasında Fenerbahçe deplasmanına çıkacak. İstanbul maratonu, iç sahadaki Giresunspor sınavıyla noktalanacak.