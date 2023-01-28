Beşiktaş’ta stoper iddiası! “İş adamı getirecek”

Süper Lig’de dün akşam oynanan 21. hafta karşılaşmasında Alanyaspor’u 3-0 mağlup ederek son 5 maçta 5 galibiyet elde eden Beşiktaş, zirveye bir adım daha yaklaştı. Zirve yürüyüşünü sürdüren Siyah-Beyazlılar’da transfer çalışmaları da devam ediyor. Beşiktaş’ın son olarak yıldız stoperle ilgilendiği iddia edildi. İşte haberin ayrıntıları…

Cenk Tosun tarihe geçti

Valerien Ismael sonrası göreve Şenol Güneş’in gelmesiyle daha çok süre alan Cenk Tosun, Alanyaspor maçında Beşiktaş tarihine geçmeyi başardı. 20. dakikada kazanılan penaltıda hata yapmayan milli forvet, Vodafone Park’ta 24. kez gol sevinci yaşadı. 23 gollü Cyle Larin’i geride bırakan Cenk, Beşiktai formasıyla Vodafone Park’ta en fazla Süper Lig golü atan oyuncu olmayı başardı. 31 yaşındaki oyuncu, 50. dakikada bir kez daha sahneye çıkarak Vodafone Park’taki gol sayısını 25’e çıkardı.

Ziyech’le görüşme!

Sezon başı transfer edilen dünya yıldızı Dele Alli’de umduğunu bulamayan Beşiktaş, Premier Lig’den bir dünya yıldızını daha kadrosuna katmayı planlıyor. Siyah beyazlıların gündemindeki isim bu sezon takımda istediği kadar şans bulamayan ve devre arasında yapılan transferle forma giyme ihtimali daha da azalan Chelsea’nin yıldızı Hakim Ziyech. Faslı yıldız için Beşiktaşlı yöneticiler Michy Batshuayi transferinde yakın ilişki kurdukları Londra ekibi ile görüşme yapacak.

Süper Lig takımlarından Beşiktaş’ın, Brezilya Ligi’nde Corinthians’ta bonservisi bulunan Fabian Balbuena ile ilgilendiği iddia edildi.

Beşiktaş aradığı stoperi Brezilya’da buldu

Wout Weghorst’un ayrılmasının ardından yerini eski oyuncusu Vincent Aboubakar ile dolduran siyah-beyazlı takım, transferde rotasını Brezilya’ya çevirdi.

Fabian Balbuena, Beşiktaş’ın gündeminde

Tudo Timao sitesinde yer alan habere göre; Beşiktaş, Brezilya Serie A Ligi ekiplerinden Corinthians’ta sezon sonuna kadar kiralık olarak oynayan Fabian Balbuena ile ilgilendiği iddia edildi.

Transferi bir iş adamı bitirmek istiyor

Haberde, Brezilyalı bir iş adamının, 31 yaşındaki Paraguaylı savunma oyuncusunu Beşiktaş’a götürmek istediği belirtildi.

Başkandan açıklama: “Balbuena kalmak istiyor”

Oyuncunun durumuyla ilgili geçtiğimiz günlerde bir açıklama yapan Corinthians Başkanı Duilio Monteiro Alves, “Balbuena kalmak istiyor ve kulübüyle konuşacağız. Maycon ile müzakere etmek bile kolay değildi, çünkü yapamazsınız. Zaman dilimi ve savaş sorunu var” şeklinde konuştu.

Bonservisi Dinamo Moskova’da

Öte yandan Corinthians, Fabian Balbuena’yı sezon başında Rus ekibi Dinamo Moskova’dan 30 Haziran 2023 tarihine kadar kiraladı.

Bu sezonki performansı

Bu sezon Brezilya kulübüyle 3 maçta görev alan ve 270 dakika sahada kalan savunma oyuncusunun Dinamo Moskova ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2025 yılına kadar devam ediyor.

Kariyerinde Cerro de Franco, Rubio Nu, Nacional, Libertad ve West Ham gibi takımlarda da oynayan Paraguaylı stoper, 29 kez de milli takım formasını giydi, 1 gol ve 1 asist kaydetti.