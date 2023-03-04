Beşiktaş’ta sürpriz ayrılık! Bileti şimdiden kesildi…

Deprem felaketi sonrası lige Antalyaspor maçıyla dönen Beşiktaş rakibiyle 0-0 berabere kalmıştı. Şampiyonluk yarışından uzaklaşan Siyah-Beyazlılar Beşiktaş, Onur Bulut, Alexandru Maxim, Omar Colley ve Amir Hadziahmetovic gibi dört önemli ismi kadrosuna kattı. Siyah-Beyazlılarda devre arası bazı isimlere teklif gelse de yönetim teklifleri kabul etmedi. Ancak sezon sonu bazı önemli yıldızların takımdan ayrılması gündemde…

ANKARAGÜCÜ MESAİSİ DEVAM EDİYOR

Süper Lig’in 24’üncü haftasında sahasında Ankaragücü’nü konuk edecek Beşiktaş, hazırlıklarına dün yaptığı antrenmanla devam etti. Nevzat Demir Tesisleri’nde teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı.

GÜNEŞ: ARTIK AYAĞA KALKMALIYIZ

Valerien Ismael sonrasında takımın başına geçen Şenol Güneş henüz istediği sonuçları alamadı. Zirve yarışından uzak kalmanın vermiş olduğu hayal kırıklığını yaşayan tecrübeli hoca, takımla kısa bir toplantı yaptı. Öğrencilerine uyarılarda bulunan Şenol Güneş’in, “Artık hata yapma şansımız yok. Ayağa kalkmalıyız ve taraftarın istediği oyunu sahaya yansıtarak galibiyetleri almalıyız” dediği öğrenildi.

REDMOND’IN HAYALİ ADA’YA DÖNMEK

Nathan Redmond, Four Four Two dergisine özel bir röportaj verdi. İngiliz yıldız sezon sonu Premier Lig’e dönmek istediğini dile getirdi. Beşiktaş formasıyla çıktığı 18 maçta 2 gol, 3 asistlik performans sergileyen Redmond, “Süper Lig düşünülenden daha çekişmeli. Futbolcular daha çok kariyerlerinin sonlarında Türkiye’ye transfer oluyor algısı var ama ben henüz 28 yaşındayım. Sezon sonu serbest kalacağım ve şu an için ana hedefim Premier Lig’e geri dönmek” dedi.

YENİ TRANSFERLER 11’E GEÇİYOR

Ligde pazar günü sahasında Ankaragücü ile karşılaşacak olan Beşiktaş, hazırlıklarını sürdürürken teknik direktör Şenol Güneş’in, son Antalyaspor maçına göre büyük değişiklikler yapması bekleniyor. Güneş’in ara transfer döneminde takıma katılan isimlerden Maxim ile Omar Colley’i ilk kez Ankaragücü önünde sahaya süreceği öğrenildi. Erteleme maçında kadroda olmadıkları için oynayamayan ve ilk kez forma giyecek bu iki futbolcunun yanı sıra Aboubakar ile Hadziahmetovic de 11’e dönecek.

BORINI İÇİN SON ATAK

Kara Kartal, ara transfer döneminin bitimine sayılı saatler kala çalışmalarına hız verdi. Siyah-Beyazlı yönetim, Karagümrük’ten Fabio Borini’yi kadrosuna katmak için temaslarına devam ediyor. İdareciler, yeni bir teklifle İstanbul ekibinin kapısını çaldı. Beşiktaş’ın bu doğrultuda son olarak Borini için Karagümrük’e Kevin N’Koudou artı 2 milyon Euro teklif ettiği kaydedildi. Kulübüyle sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Borini, Beşiktaş forması giymeye olumlu bakıyor. N’Koudou da kariyerine İstanbul’d a devam edeceği için bu takasa yeşil ışık yakmış durumda… Ara transfer penceresinin bitimine saatler kala Kara Kartal, operasyonu tamamlamak istiyor.

YAZIN YOLLAR AYRILACAK!

Ara transfer döneminde İtalyan ekibi Monza, Valentin Rosier’e karşılık Beşiktaş’a 2.5 milyon Euro bonservis bedeli önerdi. Udinese de siyahbeyazlılarla masaya oturdu. Ancak Beşiktaş yönetimi, teknik heyetin de raporu doğrultusunda teklifleri reddederek Fransız yıldızla “Devam” dedi. Aynı zamanda sağ beke Onur Bulut takviyesi yaparak önlemi ihmal etmedi. Kartal, yaz transfer dönemi için ise Valentin Rosier için gelecek tekliflere kapısını açma kararı aldı.

FRANSIZLAR HENÜZ RESMİ ADIM ATMADI

4 milyon 800 bin Euro’ya Sporting’den transfer edilen 26 yaşındaki futbolcu için Serie A ekipleri Monza ve Udinese’nin takiplerinin sürdüğü belirtildi. Ayrıca Fransa’dan da Lyon ve Lorient’in, Rosier’i transfer listesine dahil ettiği ancak henüz resmi bir adım atmadığı gelen bilgiler arasında. Beşiktaş yönetimi de oyuncuya 5 büyük ligden ilginin olduğunu doğrularken, 5 milyon Euro üzeri bir teklifte ancak masaya oturabileceklerini belirtti.

BEKLENTİLERİN UZAĞINDA KALDI

Ghezzal’ın yokluğunda geçmişteki performansından uzak bir görüntü sergileyen Valentin Rosier, bu sezon, 22 karşılaşmaya çıktı. Bu maçların hepsine 11’de başlayan tecrübeli futbolcu, 1844 dakika sahada kalırken 1 gol ve 3 asistle oynadı.