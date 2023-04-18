Beşiktaş’ta sürpriz ayrılık! Şenol Güneş yeni hedefini belirledi

Siyah-Beyazlılar, önceki akşam çıktıkları Trabzonspor deplasmanında aldıkları 0-0’lık sonuçla, 5 maçlık galibiyet serilerine veda etmişti.

Ortaya konan futboldan memnun olmayan teknik direktör Şenol Güneş, “İlk yarı bu zorlukları aşacak bir durum olmasına rağmen hazırlık maçı gibi bir maç oynadık. Kazanma arzumuzu sahaya yansıtamadık. Trabzonspor da biz de ilk yarıyı çöpe attık. İkinci yarıda Trabzonspor seyirci coşkusuyla biraz daha gelince hamle olarak kenardaki iki oyuncularımızı da kullanmak istedik. Bizim için bu seriden sonra 2 puan kaybetmek üzüntü verici. Orta saha ve hücumda düşündüğümüz oyunun altında oynadık” diyerek net mesajı verdi. Siyah-Beyazlılar’da sürpriz bir ayrılık gündeme gelirken, Güneş’İn de yeni hedefi ortaya çıktı. İşte ayrıntılar…

Pancu’nun eldivenleri Beşiktaş Müzesi’nde

Beşiktaş’ın eski futbolcusu Daniel Pancu, 17 Nisan 2005 tarihinde Fenerbahçe’yi deplasmanda 4-3 yendiği unutulmaz maçta kullandığı kaleci eldivenlerini, depremzede vatandaşların yaralarını sarmak için düzenlenen bağış kampanyasında açık artırmaya çıkarmıştı.

Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ, eski futbolcu Daniel Pancu’nun açık artırmaya çıkardığı kaleci eldivenlerini, Beşiktaş JK Müzesi’nde sergilenmek üzere satın almıştı.

Emre Kocadağ, Pancu’nun kullandığı kaleci eldivenlerini, 4-3’lük unutulmaz maçın yıl dönümünde, Beşiktaş JK Müzesi’nde sergilenmek üzere Beşiktaş Müze Danışmanı Zulal Gök’e teslim etti.

Masuaku için resmi açıklama

Beşiktaş, sezon başında Premier Lig ekiplerinden West Ham United’dan satın alma opsiyonu ile birlikte kiralık olarak kadrosuna kattığı Arthur Masuaku’nun bonservisini aldı. Kulüpten yapılan açıklamada, “West Ham United FC Kulübü’nden 2022-2023 sezonu 1. transfer tescil döneminde bir yıllığına geçici transferi gerçekleşmiş olan profesyonel futbolcu Fuka-Arthur Masuaku Kawela’nın transfer hakları, kulübümüz tarafından 2.000.000 Euro karşılığında satın alınmıştır. Oyuncu ile 2023-2024 sezonundan itibaren 2+1 yıl üzerinden anlaşmaya varılmıştır” ifadeleri kullanıldı.

Kevin Nkoudou bavullarını topluyor!

Kara Kartal’da kendisine önceki gün Trabzonspor karşısında verilen son şansı değerlendiremeyen Kevin Nkoudou’yla sezon sonunda yola devam edilmeyeceği resmen menaceri aracılığıyla kendisine iletildi. Deneyimli oyuncu, sezon sonuna kadar takım çalışmalarında yer alacak ama kadroya alınmayacak. Bu gelişme sonrasında tecrübeli oyuncunun ayrılık hazırlıklarına başladığı kaydedildi.

2 hükmen galibiyet…

Bu sonuçla bir maç fazlasıyla lider Galatasaray’ın 10, ikinci Fenerbahçe’nin de 4 puan gerisinde kalan Kara Kartal’da Güneş, kalan periyotta ligi mümkün olan en üst seviyede tamamlamak istiyor. Trabzonspor karşılaşmasının ardından konuyla ilgili olarak takımla da bir konuşma yapan Güneş’in; 2 hükmen galibiyetli mücadele dışında kalan 6 maçlarını da kazanmaları gerektiğini söylediği belirtildi.

Beşiktaş’ın kalan maçları

Hatayspor (Hükmen 3-0)

Ümraniyespor (d)

Galatasaray

Antalyaspor (d)

Gaziantep FK (Hükmen 3-0)

Adana Demir (d)

Kasımpaşa (d)

Konyaspor