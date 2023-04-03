Beşiktaş’ta Tayyip Talha Sanuç şoku! Durumu belli oldu

Spor Toto Süper Lig’in 27. haftasında Beşiktaş deplasmanda Fenerbahçe’ye konuk oldu. Siyah – beyazlılar 10 kişi kaldığı zorlu mücadeleyi 1-0 geriden gelerek 4-2 kazanırken genç oyuncu Tayyip Talha Sanuç’un sakatlığı ile sarsıldı.

11. dakikada rakibiyle girdiği ikili mücadelesi sonrası yerde kalan 23 yaşındaki oyuncu yerini Welinton’a bırakmak zorunda kalmıştı.

CENK TOSUN’TAN TAYYİP TALHA AÇIKLAMASI

Fenerbahçe derbisinde attığı iki golle maça damga vuran Cenk Tosun, mücadelenin ardından yanıncı kuruluşa konuştu. Tecrübeli yıldız, Tayyip Talha Sanuç’un sakatlığına da değindi.

Cenk yaptığı açıklamada; “Galibiyet Tayyip Talha Sanuç’a armağan. Talihsiz bir sakatlık geçirdi. İlk duyumlar, uzun süre uzak kalacak gibi.

Çapraz bağ şüphesi var. Devre arası konuştum, ben de ağır sakatlıklar geçirdim. Belki 6 ay oynayamayacak ama önünde 10 sene var” ifadelerini kullandı.

A MİLLİ TAKIM’A DA SEÇİLMİŞTİ

A Milli Takımın, 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri maçlarında Ermenistan ve Hırvatistan ile oynadığı maçlar öncesinde açıklanan aday kadroya Tayyip Talha Sanuç da davet edilmişti.

Başarılı oyuncu sakatlığı sebebiyle, Teknik Direktör Stefan Kuntz tarafından kadrodan çıkarılmıştı. Tayyip Talha bu sezon ligde oynadığı 23 maçta üç kez gol atmayı başardı.

DURUMU BELLİ OLDU

Derbide yaşadığı sakatlık sebebiyle uzun süre sahalardan uzak kalan Tayyip Talha’nın durumu belli oldu. beIN Sports’ta yer alan habere göre; çapraz bağlarında kopma olan Tayyip Talha’nın yaklaşık altı ay sahalardan uzak kalması bekleniyor.