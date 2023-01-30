Beşiktaş’ta transfer haftası! İstanbul’a gelecek

Süper Lig’de 5’te 5 yaparak zirve yolunda yeniden iddialı konuma gelen Beşiktaş’ta transfer çalışmaları devam ediyor. Weghorst’un ayrılmasının ardından yerine eski golcüsü Vincent Aboubakar’ı alarak dolduran Siyah-Beyazlılar’da orta sahaya transfer yapmak için çalışmalar hızlandı. İşte aday futbolcular ve haberin ayrıntıları…

Cenk Tosun’a yeni sözleşme

Beşiktaş yönetimi, sezon başında 1+1 yıllığına kadrosuna dahil ettiği Cenk Tosun’un başarılı performansı sonrası opsiyon maddesinin şartlarını beklemeden sözleşmenin uzatılması kararını aldı. Şu ana dek ligde 18 maça çıkan ve 8 gol, 1 asist katkısı sağlayan Cenk’in kalan bölümde şartları tamamlaması beklenmeyecek. 31 yaşındaki golcüyle kısa süre içerisinde masaya oturacak olan yönetim, yıllık 10 milyon TL’ye imza atan oyuncusuna iyileştirilmiş teklifini sunacak ve sözleşmesini 2 yıl daha uzatmayı önerecek. Tarafların önümüzdeki ay yeni anlaşmayı imzalaması bekleniyor.

Mert Günok A Milli Takım’a…

Geçtiğimiz sezon çok ağır bir diz sakatlığı yaşayan ve 1 yıl sahalardan uzak kalan Mert Günok, Şenol Güneş’le birlikte kaleyi teslim aldı ve Beşiktaş’a bu süreçte olağanüstü bir katkı sağladı. Son olarak Alanya maçında 3 net kurtarış ve 1 kritik müdahale ile rakibinin gole ulaşmasına engel olan 33 yaşındaki eldiveni A Milli Takım Teknik Direktörü Kuntz ve ekibi tribünden takip etti. Daha önce 22 kez Milli formayı giyen Mert’in, Avrupa Şampiyonası elemelerinde kaleyi koruması bekliyor.

Zahavi: Sadece Beşiktaş’ı istedi

Vincent Aboubakar’ın menaceri Pini Zahavi, Kamerunlu golcünün Beşiktaş’a transfer süreciyle ilgili olarak Portekiz basınına açıklamalarda bulundu. Zahavi, “Aboubakar, İspanya ve İngiltere’den teklifler aldı. Ancak ilk tercihi hep Beşiktaş’tı. Evine, kalbinin ait olduğu kulübe ve kupalar kazandığı takıma dönmeyi hep arzulamıştı. Bu transfer için başkan büyük efor sarf etti ve sportif direktör de onu geri getirmek için her şeyi yaptı” diye konuştu.

Rosier’in cezası 1 maça indi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’nun (PFDK) Valentin Rosier’e verdiği 2 maçlık cezayı 1 maça indirdi. Kuruldan yapılan açıklamaya göre PFDK’nin verdiği karara yapılan itirazın incelendiği belirtilerek, Siyah- Beyazlı futbolcunun cezasının 1 resmi müsabakadan men ve 9 bin 750 lira para cezası şeklinde düzeltildiği belirtildi.

Öncelik ön liberö

Ligde Şenol Güneş önderliğinde son 5 maçta 5 galibiyet elde ederek yoluna dolu dizgin devam eden Kara Kartal’da Vincent Aboubakar transferinin ardından gözler, ön libero takviyesine çevrildi. İdareciler, Şenol hocanın talebi doğrultusunda Konyaspor’dan Amir Hadziahmetovic, ABD’den MLS ekibi Philadelphia’dan Jose Martinez ve Fransız Valenciennes’den Mohamed Kaba isimleri üzerine yoğunlaştı.

Konya’ya 3,5 milyon Euro’luk teklifini yineleyen ve beklemeye geçen Kartal, istediğini alamazsa 28 yaşındaki Venezuelalı Jose Martinez ve 21 yaşındaki 1,85’lik Mohamed’i bonservisiyle almak için girişimde bulunacak.