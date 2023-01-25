Beşiktaş’ta transfer haftası! Yönetimden çifte atak

Beşiktaş ‘ta transfer rüzgarı sürüyor. Eski golcüsü Vincent Aboubakar’ı yeniden kadrosuna katan Siyah-Beyazlılar, bu hafta yeni bombaları patlatmaya hazırlanıyor.

ABOUBAKAR: RONALDO’YU DEĞİL BEŞİKTAŞ’I SEÇTİM

Kara Kartal’ın Kamerunlu golcüsü Vincent Aboubakar, Siyah-Beyazlılar’a dönüş sürecini anlattı.

Kara Kartal’ın yeni golcüsü Vincent Aboubakar, dün basın mensuplarının karşısına çıktı. Nevzat Demir Tesisleri’nde düzenlenen toplantıda konuşan Kamerunlu santrfor önemli açıklamalarda bulundu. Cristiano Ronaldo’nun Al Nassr’a transferi sonrası Beşiktaş’a katılma sürecini anlatan Abou, “Dünya futbol tarihinin en önemli transferi Cristiano Ronaldo ile aynı takımda kalıp oynamayı düşünmedim değil. Ama kalbimin sesini dinleyip Beşiktaş’a geri döndüm. Şampiyonluk inancım tam. Daha önce gördük. İnanırsan başarıya giden yolda imkansız yoktur. Ve ben her zamankinden daha çok inanç içinde geldim” ifadelerini kullandı.

‘Geri dönmek harika’

Aboubakar, “Beşiktaş’a geri dönmek harika. Burası benim için bir aile artık. Kulübü, şehri tanıyorum. Üçüncü kez geldim. Eski zamanlardaki mutlulukları tekrar yaşamak için hazırım” dedi. 2020-21 sezonunda son maçlarında oynamamasının çok tartışıldığı yorumu üzerine Kamerunlu, “O sezon çok iyi başladık. Milli takımda sakatlık yaşadım. Döndük, tedavi devam etti. Tedavinin ardından Sivasspor maçında 45. dakikada oyundan çıkmak zorunda kaldım. Aslında orada takım için fedakârlık yaptık. O zamanlar şampiyonluk yolunda önemli maçlardı. Evet 29 maçtaydım. 30. maçta oynasaydım, kontratım otomatik devam edecekti. Ancak bununla benim oynamamazlığımın ilgisi yok. Fedakârlık yaparak oynadım. Beşiktaş’la da görüşmelerim oldu. Beşiktaş’ı önceliğe koydum. Ancak Beşiktaş’la anlaşamadım. Takıma fayda sağlamak için sakatlanarak oynadım. Sivas’ta sakat oynadım. Süreç böyle yaşandı. Durum buydu” ifadelerini kullandı.

‘Neler yapacağımı göreceksiniz’

“Beşiktaş’ta geçirdiğim günlerde hep mutluydum. Elde ettiğimiz başarıları hiç unutmadım. Bana gösterilen sevgiye karşılık vermek için elimden geleni yapacağım. Buradaki başarılarımı unutmuyorum. Çok güzel zamanlar geçirdik. Yine kupalar kazanmak için, bana gösterilen sevgiye teşekkür etmek için elimden geleni yapacağım. Neler yapacağımı göreceksiniz.”

‘Buradaki taraftar kıyaslanamaz’

“Beşiktaş taraftarı, takımın 12. oyuncusu gibi. Her zaman büyük bir tutkuyla takımı destekliyorlar. Suudi Arabistan’da durum böyle değil. Beşiktaş taraftarının yarattığı atmosferle kıyaslanamaz bile.”

‘ Fenerbahçe , menajerimle görüştü’

“Fenerbahçe menajerimle görüştü. Ama ben Beşiktaş’tan ayrıldıktan sonra Fenerbahçe, Galatasaray , Başakşehir veya başka bir Türk kulübüne gitmem. Bu benim için söz konusu olamaz. Türkiye’de sadece Beşiktaş’ta oynarım.”

‘Kupa için geldim’

“Futbol değişken bir oyun. Herkes hak ettiği yere gidiyor. Ben de buradayım. Başarılar ve kupalar için buraya geldim. Bence çok iyi bir takımımız var. İnanmalıyız. Her şeyin başı kendimize inanıp güvenmemiz. Yapmamız gereken kalitemizi göstermek ve odaklanmak. İnandığınız sürece her şey mümkün. Yetenekli bir takımız.”

‘Necip’i çok özledim’

“Herkesi çok özledim buradaki. Çalışanları, arkadaşlarımı, yönetimi, hocaları. Buradaki müthiş atmosferde ben hep mutlu oldum. Necip’i çok özledim. Çok önemli biri benim için. Tekrar burada olmak mutluluk verici.”

‘Sergen Yalçın’a saygı duyuyorum’

“Bir takım içerisindeki ruh her yerde farklı. Her oyuncu da benzersizdir. Ama önemli olan birlikte bir şeyler yapmak. Ruhu oluşturmak. İstekli olmak. Daha iyi olacağız. Bunu burada değil kendi aramızda konuşup herkesin birbirini motive etmesini sağlayacağız. Buraya gelmeden önce Talisca’yla değil Gustavo ile konuştum. Eski hocamızla ilgili Sergen Yalçın’la ilgili konuşacağım şey, sadece o süreçte tekliflerle ilgili onunla konuştum. Kendisine büyük saygı duyuyorum. Talisca buraya dönmek isterse, çağrıda bulunurum.”

‘Rosier’yi çok seviyorum’

“Hayatta bazen tanıştığınız insanlar sizin ailenizin bir parçası olur. Beşiktaş’ta bu tarz çok insan var. N’Koudou, Rosier, Necip de benim için öyle.. Özellikle Necip’e parantez açıyorum. Çok iyi bir karakter. Rosier’yi çok seviyorum. Zamanında onunla da konuştum. Bazen dertleşmeye ihtiyacı olan müthiş bir karakter. Hayat hep ciddi geçmemeli. Onunla neşeli ilişkimiz var. Onun da konuşmaya ihtiyacı var.”

GHEZZAL SEVİNCİ

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig’in 21. haftasında Alanyaspor’u konuk edecek. Ligde 4 maçlık galibiyet serisi yakalayan Siyah-Beyazlılar’da hazırlıklar başladı. Karşılaşma öncesi Rachid Ghezzal‘dan Beşiktaş’a iyi haber geldi.

Tedavisi tamamlanma aşamasına gelen 30 yaşındaki futbolcu, dün kontrollü olarak takımla çalışmalara başladı. Ghezzal’ı idman sahasının önünden çimlere kadar takım arkadaşı Gedson Fernandes sırtında taşıdı. Ghezzal’ın gelecek ay formasına dönmesi bekleniyor.

ŞENOL GÜNEŞ: YENİ BİR OYUNCU OLURSA SÖYLERİZ

Beşiktaş Teknik Direktör Şenol Güneş, dün idman öncesi Nevzat Demir Tesisleri’nde basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Tecrübeli teknik adam, Ghezzal için; “Ghezzal idmana katıldı. Saiss sakat. Üç eksiğimiz var. Onun dışında bir eksiğimiz yok. Saiss üç gün sonra antrenmana çıkabilir” ifadelerini kullandı.

Güneş, transfer çalışmaları için, “Transfer konuşuluyor. Yapılıyor. Olabilir. Bir bakarsın olur, bir bakarsın hiç olmaz. Kaan Ayhan ile birlikte isimleri ben de basında okuyorum. İsimler arasında bizim de düşündüklerimiz var ama bakacağız. İşin doğasında yazılıp çizilmesi var. Yeni bir oyuncu olursa size de söyleriz” yorumunda bulundu.

HEDEFTE AMİR VE KAAN VAR!

Beşiktaş, transferde hız kesmiyor… Yönetim, Amir Hadziahmetovic için Konya’yla pazarlıklarına devam ederken bir atak da Saasuolo’nun stoperi Kaan Ayhan için yapıldı.

Kara Kartal’da transfer rüzgarı devam ediyor. Yönetim, stoper, orta saha ve kanat bölgesine takviye yapmak için girişimlerini sürdürüyor. Siyah-Beyazlılar’ın son olarak yoğunlaştığı iki isim, Konyaspor’un orta sahası Amir Hadziahmetovic ve Sassuolo’dan Kaan Ayhan… Amir için kulübüne son olarak bonuslarla 3,5 milyon Euro öneren Beşiktaş, 5 milyon Euro’da ısrarcı olan Konya’yla kısa süre içerisinde ortak noktada buluşup transferi tamamlamak istiyor.

Bu hafta hareketli geçecek

Siyah-Beyazlılar, stoper transferinde son olarak gündemine Kaan Ayhan’ı aldı. İtalya Serie A ekibi Sassuolo’da mutsuz olan ve menajeri aracılığıyla Kara Kartal’a önerilen deneyimli savunmacı için girişim başlatan yönetim, transferi kiralık olarak tamamlamayı planlıyor. Bu oyuncu konusunda bu haftanın hareketli geçmesi bekleniyor.