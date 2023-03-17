Beşiktaş’ta transfer hareketliliği… İki önemli isim gidiyor, eski yıldız geri dönüyor!

Beşiktaş, teknik direktör Şenol Güneş’in talepleri doğrultusunda yürüttüğü kadro değişim sürecini sezon sonunda da devam ettirecek. Siyah-Beyazlılar’da transfer hareketliliği yaşanırken son maçlarda form yakalayan takım da İstanbulspor karşılaşmasına hazırlanıyor.

HAZIRLIKLAR DEVAM EDİYOR

Beşiktaş, Süper Lig’de İstanbulspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını, dün sabah BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Teknik direktör Şenol Güneş’in yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. İdman; ısınma ve istasyon koşularıyla başladı. Yan top çalışması ve pas çalışmasıyla devam eden antrenman, çift kale taktik maçıyla tamamlandı. Kara Kartal hazırlıklarını, bugün saat 17.00’de yapacağı antrenmanla tamamlayıp kampa girecek.

ŞENOL GÜNEŞ’TEN ÖĞRENCİLERİNE UYARI

Kara Kartal’ın hocası Şenol Güneş, öğrencileriyle bir toplantı gerçekleştirdi. Kendilerinden beklenen performansı bir türlü veremeyen öğrencilerini uyaran tecrübeli teknik adam, Arthur Masuaku’yu örnek gösterdi.

Kongolu sol bekin büyük bir ilerleme kaydettiğinin altını çizen Güneş, “Burada hiçbirinize karşı herhangi bir ön yargımız yok. Bunun en büyük örneği de Masuaku… Eksiklerini gerek sizlerle, gerek medya ile paylaştım. Yanlışlarınızı terse çevirmek sizin elinizde. Masuaku bu anlamda iyi bir örnek. Böyle olduğu sürece onunla devam edeceğiz. Herkesin durumdan ders çıkarması ve buna göre hareket etmesini bekliyorum. Normal olan bu…” diye konuştu.

ABOUBAKAR GÖZ DOLDURUYOR!

İlk 4 maçında gol sevinci yaşayamayan Vincent Aboubakar, son dönemde uçuşa geçmişti. Ankaragücü maçında 1 gol, Başakşehir mücadelesinde ise 1 gol ve 1 asiste imza atan Kamerunlu yıldız, alınan 6 puanın mimarı oldu. 31 yaşındaki santrfor aynı performansını idmanlarda da sürdürmeye devam ediyor.

Aboubakar’ın yükselen performansı, teknik heyetin yüzünü güldürüyor.

Dün gerçekleştirilen çift kale maçlarda ortaya koyduğu performansın yanı sıra özverisi ile de öne plana çıkan deneyimli futbolcu, dar alandaki taktik çalışmada bir ilk devrede 5, diğer devrede 7 olmak üzere toplamda 12 kez fileleri havalandırdı. Aboubakar, yarın oynanacak İstanbulspor karşılaşmasında da takımının en büyük gol silahı olacak.

TAYYİP TALHA’DA PROBLEM YOK

Geçtiğimiz hafta oynanan Başakşehir karşılaşmasında sakatlanan Tayyip Talha Sanuç’un durumu merak konusuydu. Kasığında bir problem yaşayan yıldız savunmacının, ciddi bir probleminin olmadığı belirtildi. Bu doğrultuda 23 yaşındaki stoper, yarın oynanacak İstanbulspor karşılaşmasında forma giyebilecek.

Yaz transfer döneminde Adana Demirspor’dan takıma katılan Tayyip Talha, kısa süre içerisinde savunmanın vazgeçilmez isimlerinden biri olmayı başardı.

3 YILDIZ KADRODA YOK

Siyah-Beyazlı ekipte Şenol Güneş ve teknik ekibin yetersiz bulduğu; Dele Alli, Kevin N’Koudou ve Atiba gözden iyice düştü!

Üç futbolcunun özellikle son idmandaki performansları da hayal kırıklığı yarattı. Bu doğrultuda 3 oyuncunun, yarın oynanacak İstanbulspor mücadelesinde kadroda yer almamasına kesin gözüyle bakılıyor.

ROSIER İÇİN FLAŞ İDDİA

Eski günlerinin çok uzağında kalan Valentin Rosier, aksi bir durum olmaz ise sezon sonunda takımdan ayrılacak. Fakat Fransız sağ bekin, Beşiktaş ile 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Bu yüzden Kara Kartal, 26 yaşındaki sağ bekten bonservis geliri elde etmek istiyor.

Rosier için Fransa ve Portekiz’den birkaç takımın devrede olduğu öğrenildi. Beşiktaş ise 4.8 milyon Euro’ya kadrosuna kattığı Rosier’den zarar etmek istemiyor.

GEDSON’A SÜRPRİZ TALİP

Beşiktaş’ın vazgeçilmez ismi Gedson Fernandes’e sürpriz bir talip çıktı. İngiliz ekibi Crystal Palace’ın Portekizli oyuncuyu bir süredir takip ettiği ve girişimlerde bulunmaya hazırlandığı öne sürüldü.

Gedson için Crystal Palace dışında İngiltere’den birkaç takımın daha devrede olduğu öğrenildi.

Bu sezon orta sahada gösterdiği performans ile takımın vazgeçilmezlerinden biri olan Gedson Fernandes, taraftarın sevgilisi oldu. Geride kalan 26 karşılaşmada 5 asist yapan yıldız oyuncu, skora yaptığı katkının yanında saha içi liderliği ile alınan birçok puanda başrol oynadı. Benfica altyapısından yetişen, bir dönem Tottenham forması giyen Gedson için yeniden Avrupa kulüpleri de devreye girdi. Son olarak İngiltere Premier Lig takımlarının Gedson Fernandes’i izlemeye aldığı ve girişimlerde bulunmak için hazırlıklara başladığı bilgisine ulaşıldı. Ancak 24 yaşındaki yıldızın, sözleşmesindeki madde gereğince satıştan elde edilecek miktarın yüzde 50’si Benfica’ya gidecek. Hâl böyle olunca da Beşiktaş’ın makul bir teklif gelmesi halinde satışa sıcak bakacağı belirtildi.

GERİ DÖNÜYOR!

Siyah-Beyazlı ekibin altyapısından yetişip, geçen sezon 4 milyon Euro bedelle Glasgow Rangers’a giden Rıdvan Yılmaz geri dönüyor! 21 yaşındaki sol bekin, yaz transfer döneminde bir senelik alacaklarına karşılık bedelsiz kiralanması için harekete geçildi.

2019 yılından altyapıdan çıkıp, Siyah-Beyazlı kulübün A Takımı’nda forma giymeye başlayan Rıdvan Yılmaz, yükselen grafiğinin ardından Avrupa kulüplerinin dikkatini çekmişti. Milli futbolcu, geçtiğimiz yaz transfer döneminde ise İskoçya ekibi Glasgow Rangers’ın yolunu tuttu. O dönem için genç sol beke 4 milyon Euro bonservis bedeli ödendi. Fakat 21 yaşındaki yıldız, bir türlü istediği süreleri alamadı. 8 maçta 1 asist yapan ve 400 dakika sahada kalan Rıdvan’ın, yeniden takıma kazandırılması için harekete geçildi. Gelen son haberlere göre Rangers, yeni sezonda oyuncuyu kadroda düşünmüyor.

Glasgow Rangers, yeni sezon planlarında Rıdvan Yılmaz’a yer vermeyi düşünmüyor.

Sıcak bakıyorlar

Hal böyle olunca da Beşiktaş, Rıdvan Yılmaz’ı kiralamak için Rangers ile iletişime geçti. İskoç temsilcisi, bedelsiz kiralama önerisine sıcak baktı. Bu doğrultuda Rıdvan’ın yeni sezonda alacaklarına karşılık olarak bir yıllığına kiralanması bekleniyor.

107 gün sonra!

26 Kasım 2022’de Şampiyonlar Ligi’nde oynanan Napoli mücadelesinde forma giyen Rıdvan Yılmaz, tam 107 gün şans bulamamıştı. Son olarak 12 Mart’ta FA Cup çeyrek finalinde 25 dakika sahada kalan 21 yaşındaki yıldızın, bu mücadeleden sonra bileti kesildi. Rıdvan da yeniden düzenli forma giyip, form tutmak istiyor.