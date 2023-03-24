Beşiktaş’ta transfer kararlılığı! İki ismin peşini bırakmak yok

Beşiktaş’ın teknik direktör Şenol Güneş’in talepleri doğrultusunda geçirdiği kadro değişim süreci devam edecek. Siyah-Beyazlılar, listesine eklediği iki ismin transferini bitirmek istiyor.

‘DERBİDE HEDEF ZAFER’

Siyah-Beyazlılar’ın Gaziantep FK’dan kiraladığı Rumen yıldız, Milli ara sonrasında oynanacak Fenerbahçe derbisi hakkında konuştu. 32 yaşındaki oyuncu, “Benim de ilk derbim olacak. Umarım 3 puanı kazanırız. Taraftarlarımız için kazanmak ve herkesi mutlu etmek istiyoruz” yorumunu yaptı.

6 Şubat’ta Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 7.7 ve 7.6’lık yıkıcı depremler 11 ilde çok şiddetli hissedilmiş ve binlerce vatandaşımız hayatını kaybetmişti. Oluşan mağduriyet nedeniyle depremden en çok etkilenen illerin başında gelen Gaziantep FK ile Hatayspor, Süper Lig’den çekilme kararı almıştı.

‘İsterlerse kalırım’

TFF de hakların saklı kalması kaydıyla bu talebi olumlu karşılamıştı. Bu doğrultuda Beşiktaş destek transferi kapsamında Gaziantep’in Rumen yıldızı Alexandru Maxim’i kiralamıştı. Her fırsatta Siyah-Beyazlı formayı giydiği için çok mutlu olduğunu söyleyen 32 yaşındaki futbolcu, “Burada olmak benim için büyük fırsat ve gurur kaynağı. Elimden geleni yaparak takıma katkı sağlama hedefindeyim. Ben her zaman işime odaklandım. Transfer konuları menajerimin işiydi. Deprem sebebiyle kulübüm ligden çekildikten sonra buraya gelme imkanım oldu. Başka teklifler de vardı ama benim ilk tercihim Beşiktaş oldu. Beşiktaş’ta devam etmeyi tabii ki isterim. Kalmamı isterlerse seve seve kalmayı isterim. Şu anda odaklandığım tek konu Fenerbahçe derbisi.” dedi.

‘Daha önce oynadım ama…’

Milli ara sonrası 2 Nisan’da oynanacak Fenerbahçe derbisine de değinen yıldız oyuncu, “Fenerbahçe’ye karşı Kadıköy’de daha önce oynadım ama derbi maçı çok daha farklı atmosferde olacak. Benim de ilk derbim olacak. Umarım 3 puanı kazanırız. Taraftarlarımız için kazanmak ve herkesi mutlu etmek istiyoruz” ifadelerini kullandı.

DELE ALLI’DEN FLAŞ AÇIKLAMA

Şenol Güneş’in, ‘Haber alamıyoruz’ dediği Dele Alli’den açıklama geldi. İngiliz futbolcu, Güneş’in kendisi hakkında yaptığı açıklamalara anlam veremediğini belirtirken, yönetici Emre Kocadağ’a durumu iletti.

Yıldız futbolcu, “Kulüpten habersiz hareket etmedim. İzin dönüşünde doktor randevum vardı ve bu durumu Ceyhun Kazancı ile paylaştım. Ülkemden insanlar aradı. Gazeteciler sordu. Herkes bir şey olduğunu sandı” diye konuştu. Kocadağ ise Güneş’in yaptığı açıklama konusunda, esprili bir cevap verdiğini ve bunun yanlış anlaşıldığını söyledi.

TAYYİP TALHA’DAN HABER BEKLENİYOR

Yaz transfer döneminde takıma katılan ve kısa sürede Siyah-Beyazlılar’a uyum sağlayan Tayyip Talha Sanuç’un sağ uyluk arka adalesinde gerilme tespit edilmişti. 23 yaşındaki oyuncunun, gelecek hafta oynanacak Fenerbahçe derbisine yetişip, yetişmeyeceği ise merak konusuydu.

Genç oyuncunun, sahalara dönmek için birkaç güne daha ihtiyacı olduğu öğrenildi. Eğer sağlık ekibi onay verirse Tayyip Talha, takımla birlikte çalışmalara başlayacak.

VALENTIN ROSIER’NİN TALİPLERİ ARTIYOR

Sezon sonunda yolların ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Valentin Rosier’nin talipleri her geçen gün artmaya devam ediyor. Gelen son haberlere göre Fransız futbolcunun ülkesinden gelen teklifler var. Son olarak 26 yaşındaki oyuncuyu, Reims’in istediği bilgisine ulaşıldı.

Siyah-Beyazlı ekip ise 5 milyon Euro bandında bir teklif gelmediği sürece satışa sıcak bakmıyor. Rosier, Sporting Lisbon’dan 4.8 milyon Euro bedel karşılığında transfer edilmişti.

BORINI ISRARI DEVAM EDECEK

Ara transfer döneminde Beşiktaş’ın kadrosuna katmayı en çok istediği isimlerden biri Fatih Karagümrük forması giyen Fabio Borini olmuştu. İtalyan hücum oyuncusu ile yapılan görüşmelerde kulübüyle bir türlü orta yol bulunamayınca transfer rafa kaldırılmıştı. Fakat Siyah-Beyazlılar, 31 yaşındaki deneyimli oyuncuya sezon sonunda bu kez mutlak suretle kadrosuna katmak istiyor.

Özellikle Borini’nin sezon sonunda sözleşmesinin bitecek olması ve oyuncunun boşa çıkacak olması sayesinde Kara Kartal’ın eli bir hayli güçlendi. Borini ile de anlaşma sağlanırsa imzaların atılmasına kesin gözüyle bakılıyor.

EL SHAARAWY’DE VAKİT KAYBEDİLMEYECEK

Kış transfer döneminde Beşiktaş’ın kadrosuna katmayı çok istediği Stephan El Shaarawy ile bir türlü anlaşma sağlanamamıştı. İtalya Serie A ekiplerinden Roma forması giyen deneyimli kanat oyuncusu için yaz döneminde yeniden girişimlerin olacağı belirtildi.

İtalyan oyuncunun, sezon sonunda kontratı biteceği için Beşiktaş herhangi bir bonservis ödemeyecek. Fakat 30 yaşındaki oyuncuyu elinden kaçırmak istemeyen Kara Kartal, El Sharaawy ile yeniden görüşüp, pürüzleri giderecek.