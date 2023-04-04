Beşiktaş’ta transfer operasyonu! Pazarlık masasındalar…

Beşiktaş, teknik direktör Şenol Güneş’in talepleri doğrultusunda yürüttüğü kadro değişim sürecini sezon sonunda da devam ettirecek. Siyah-Beyazlılar’da transfer hareketliliği yaşanırken son maçlarda form yakalayan takım da Süper Lig’in zirvesi için çalışmalarını sürdürüyor. Son olarak Kadıköy’de 10 kişi kalmasına rağmen 1-0 geriden gelerek 4-2 kazanan ve ligin kalanı için umutlanan Kara Kartal’da transfer operasyonu da son gaz devam ediyor.

Rosier için flaş iddia

Eski günlerinin çok uzağında kalan Valentin Rosier, aksi bir durum olmaz ise sezon sonunda takımdan ayrılacak. Fakat Fransız sağ bekin, Beşiktaş ile 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Bu yüzden Kara Kartal, 26 yaşındaki sağ bekten bonservis geliri elde etmek istiyor. Rosier için Fransa ve Portekiz’den birkaç takımın devrede olduğu öğrenildi. Beşiktaş ise 4.8 milyon Euro’ya kadrosuna kattığı Rosier’den zarar etmek istemiyor.

Gedson Fernandes’e sürpriz talip

Beşiktaş’ın vazgeçilmez ismi Gedson Fernandes’e sürpriz bir talip çıktı. İngiliz ekibi Crystal Palace’ın Portekizli oyuncuyu bir süredir takip ettiği ve girişimlerde bulunmaya hazırlandığı öne sürüldü.

Siftah yaptı

İki isim için resmi teklif beklenirken iç transferde de hareketli saatler yaşanıyor. Beşiktaş’ın kaptanı Cenk Tosun, derbide attığı 2 golle Kara Kartal’ın müthiş zaferinin mimarları arasında yer aldı. Attığı gollerin ardından hem takımına galibiyeti getiren isimlerden biri olan Cenk, hem de Fenerbahçe kalesini kariyerinde ilk kez sarsma şansını elde etti.

Büyük zamı kaptı

Bu 2 konuya ek olarak Cenk Tosun’un Beşiktaş’taki kontratı da attığı gollerin ardından uzadı. Sözleşmesinde, ‘Penaltılar hariç 15 gole katkı yaparsa sözleşmesi 1 yıl daha uzar’ maddesi bulunan tecrübeli oyuncu, Fenerbahçe’ye attığı ilk golle bu rakamı yakaladı ve opsiyon devreye girdi. Şu anda 550 bin Euro garanti ücret artı bonuslar karşılığında oynayan Cenk Tosun, opsiyon devreye girse de ön sözleşmede yazan rakam geçerli olmayacak. Yönetim, yaklaşık 900 bin Euro bandında olan garanti ücreti 1,5 milyon Euro’ya çekecek.

‘İkinci planda…’

Cenk, derbi sonrasında şu açıklamaları yapmıştı: “Zor bir maç oldu. Takım arkadaşlarımı kutluyorum. Burada 10 kişi oynamak kolay değil. Biz 10 kişi kaldığımızda bile maçı çevirmek için kenetlendik ve inandık. Atağa çıktığımızda şansımızın çok olmayacağını biliyorduk. Her gittiğimiz pozisyonu gol yaptık diyebilirim. 2’nci penaltının kaçması, o Allah’ın işareti gibi bir şeydi. Maç orada döndü. Ondan sonra kenetlenmeye başladık. Direkt 1-1’i bulunca orada birlik, beraberlik havası oldu. Bu maçı çevireceğiz diye kenetlendik. Sözleşmem uzadı. Ben Beşiktaş ile bu seneyi en yüksek yerde bitirmek istiyorum. Kontrat şu anda ikinci planda.”

Lig bitimi beklenmeyecek

Kara Kartal’ın sezon başında İngiltere Premier Lig ekibi Southampton’dan bonservisiyle kadrosuna kattığı Nathan Redmond, derbide şov yapmıştı. İkinci yarıda dahil olduğu oyunda 3 asist ve 1 gollük performans ortaya koyarak 4-2 sona eren tarihi derbiye damga vuran İngiliz futbolcu, yönetimi harekete geçirdi. Tecrübeli futbolcunun sezon sonunda bitecek olan kontratını uzatmak için düğmeye basan yöneticiler, 29 yaşındaki futbolcuya ligin bitimini beklemeden yeni sözleşme imzalatmak için düğmeye bastı. İdarecilerin, yıldız isme 2 artı 1 yıllık kontrat önermeyi planladığı belirtildi.

‘Üzerime düşeni yaptım’

Derbinin kahramanı Redmond, dev maç sonrasında yaptığı açıklamada, “Takımı ve herkesi tebrik etmek istiyorum. Çok odaklıydık, konsantreydik. Aleyhimize çalınan penaltı ve kırmızı kartı da göz önünde bulundurursak birlikte kaldık, dağılmadık. İkinci yarı özellikle çok iyi bir performans göstererek galibiyeti hak ettik. Benim görevim takıma yardımcı olmak, boşlukları görmek, topu oraya taşımaktı. Her fırsatı değerlendirmeniz gerekiyor. Ben de üzerime düşeni yaptım” ifadelerini kullanmıştı.

FANATİK ÖZEL / Gökmen Özcan