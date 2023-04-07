Beşiktaş’ta transfer operasyonu! Şenol Güneş bildirdi, yönetim harekete geçti…

Siyah-Beyazlılar’da haftasonu oynanacak olan Giresunspor karşılaşması öncesinde 3 eksik bulunuyor. Bu doğrultuda Fenerbahçe derbisinde kırmızı kart cezalısı olan Wellinton, Karadeniz ekibi karşısında sahada olamayacak. Öte yandan sakatlıkları bulunan Tayyip Talha Sunuç ve Dele Alli de Siyah-Beyazlı formasından uzak kalacak isimler arasında yer alıyor.

UEFA’dan 26.9 milyon Euro!

UEFA, geçen sezon Avrupa kupalarına katılan takımları ve aldıkları parayı açıkladı. Buna göre, tüm organizasyonlarda 2.7 milyar Euro’nun verildiği belirtildi. Geçen sezon ise Türkiye’den en çok kazanan takım Beşiktaş oldu. Devler Ligi’nde mücadele eden ve organizasyona grup aşamasında veda eden Siyah-Beyazlılar’ın kasasına 26.9 milyon Euro girdi.

Aboubakar uçuşa devam ediyor

Derbide de golünü atan Vincent Aboubakar, Fenerbahçe karşısında en çok koşan isim olmuştu. Yıldız oyuncu, yükselen performansını idmanlarda da göstermeye devam ediyor. Son yapılan antrenmanda oyunculara özel yelek takıldı. Bu yelekler sayesinde Siyah-Beyazlı futbolcuların verileri ölçüldü. Bu doğrultuda Kamerunlu yıldız da idmanda en çok koşan isim olurken, performans anlamında da zirvede yer aldı. Son haftalarda attığı gollerle Cenk Tosun ile birlikte takımı sırtlayan 31 yaşındaki yıldız, bu sezon ligde 8 maçta 4 gol ve 1 asist yaptı. Öte yandan özel yelekli yapılan idmanlarda zirvede Aboubakar’ın ardından Gedson Fernandes yer aldı.

Gedson için yeni iddia

Kara Kartal’ın başarılı orta saha oyuncusu için yeni bir iddia ortaya atıldı. İngiliz basınında yer alan haberlere göre Premier Lig ekiplerinden Crystal Palace, Portekizli futbolcuyu kadrosuna katmak için yoğun bir çaba sarfediyor. Fakat 24 yaşındaki oyuncu için, Beşiktaş Yönetimi’nin 10 milyon Euro civarında bir bonservis bedeli beklediği öğrenildi. Yaz transfer dönemindeiki kulüp arasındaki temasların sıklaşması bekleniyor.

4 isim yolcu

Siyah-Beyazlılar’da gelecek sezon için transfer planlaması devam ederken, diğer yandan da iç transferde hareketlilik sürüyor. Bu doğrultuda Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, gelecek sezon kimin kalıp, kalmayacağına karar vermeye çalışıyor. Gelen son haberlere göre Romain Saiss, Kevin N’Koudou ile Dele Alli’nin ayrılması kesindi. Bu 3 futbolcunun arasına bir isim daha eklendi. Bir türlü beklenen performansı sergileyemeyen Jackson Muleka da tamamen düştü. Genç oyuncu ile iplerin kopma noktasına geldiği ve sezon sonunda takımdan ayrılacağı öğrenildi.

Teknik heyetin raporuna göre…

Öte yandan bir türlü beklenen performansı veremeyen Tayfur Bingöl de geleceği merak edilen oyunculardan biriydi. Fakat Güneş’in bu konuda henüz net bir karar vermediği bildirildi. Teknik heyet ile hazırlanacak rapor doğrultusunda Tayfur için son karar verilecek. Bu arada Valentin Rosier’in durumunun da gelecek ay yeniden değerlendireceği ve bir karar alınacağı belirtildi.

Yönetimin hedefi farklı

Siyah-Beyazlılar’da iç transfer konusunda çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor… Takımın golcüsü Cenk Tosun’un sözleşmesinde, 15 gol daha atması halinde kontratındaki opsiyon maddesinin devreye gireceği belirtilmişti. Bu doğrultuda Fenerbahçe derbisinde iki kez fileleri havalandıran 31 yaşındaki oyuncu, hedefine ulaştı ve sözleşmesi uzadı. Fakat Beşiktaş Yönetimi’nin hedefi ise daha farklı. 31 yaşındaki oyuncunun sözleşmesinin yenilenerek 1+1 yıllık yeni bir kontrat teklif edilmesi hedefleniyor. Gelen son haberlere göre taraflar arasında bu konuda tüm pürüzlerin giderildiği ve imzaların kısa sürede atılacağı öğrenildi.

Masuaku ile 3 yıl daha

İç transferde sözleşme imzalanacak bir diğer isim de Arthur Masuaku’ydu. Sözleşmesinde ’25 maça ilk 11’de başlarsa 2.2 milyon Euro’luk satın alma maddesi devreye girer’ maddesi bulunan deneyimli oyuncu ile yola devam edilecek. 29 yaşındaki sol bek, bir maçta daha 11’de başlarsa sözleşmesi otomatik olarak uzayacak. Yönetim ise seneliği 1.3 milyon Euro’dan 3 senelik kontrat önerecek.

Redmond’da talipler artıyor

Derbinin kahramanı Nathan Redmond, sezon başında İngiltere Premier Lig ekiplerinden Southampton’tan kiralanmıştı. 22 maçta 4 gol ve 6 asistlik performans sergileyen İngiliz kanat oyuncusunun sözleşmesi ise sezon sonunda bitecek. Bu doğrultuda Siyah-Beyazlılar, 29 yaşındaki yıldızın bonservisini almak istiyor. Ancak Redmond’a, Ada’dan başka tekliflerin de olduğu belirtildi. Redmond’u elinden kaçırmak istemeyen Beşiktaş, kontrat hazırlıklarına şimdiden başladı.