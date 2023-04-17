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16 Nisan 2023
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Beşiktaş’ta transfer resmileşti! İşte bonservisi…

Alaturka Online
Alaturka Online

Trabzonspor ile Beşiktaş, Süper Lig’in 29. haftasında 3 puan için kozlarını paylaştı. İlk yarısından yalnızca bir isabetli şutun çıktığı, ikinci devresinde de benzer bir senaryonun yaşandığı dev maçın son anları nefes kesti. Hem Uğurcan Çakır hem de Mert Günok’un devleştiği düellodan gol sesi çıkmadı, karşılaşma başladığı gibi 0-0 sona erdi.

Opsiyon devreye girdi

Beşiktaş’ın sezon başında West Ham United’dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Arthur Masuaku, bu akşam Trabzonspor karşısında ilk 11’de sahaya çıktı. Yıldız oyuncunun böylece sözleşmesindeki ’25 maç oynarsa satın alma opsiyonu devreye girer’ maddesi aktifleşti ve Demokratik Kongolu yıldız 3 yıllığına daha Siyah-Beyazlılar’ın futbolcusu oldu.

Bonserviste indirim yapıldı!

Kartal’ın, 29 yaşındaki sol bek için İngiliz kulübüne ise 4 taksitle 2.2 milyon Euro ödemesi gerekecekti. Son bir hamle yapan Beşiktaş Yönetimi, Trabzonspor karşılaşması öncesinde West Ham United’dan bir miktar indirim istedi. Beşiktaşlı idareciler, bonservis bedelini 200-300 bin Euro da olsa aşağıya çekmeyi arzu ediyordu ve Ada ekibi, 200 bin Euro’luk indirimi yaptı. Oyuncunun bonservisi 2 milyon Euro oldu.

Masuaku bu sezon toplamda 27 maçta forma giydi ve Kara Kartal’a 2 gol, 4 asistlik hücum katkısı sağladı.

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