58.5 F
Los Angeles
19 Nisan 2023
AnasayfaAlaturka SporBeşiktaş'ta Ümraniyespor mesaisi sürüyor

Beşiktaş’ta Ümraniyespor mesaisi sürüyor

Alaturka Online
Alaturka Online

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig’in 31. haftasında Ümraniyespor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde teknik direktör Şenol Güneş yönetimindeki antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Oyuncular antrenmana ısınma koşularıyla başladı. Pas çalışmasıyla devam eden antrenman, taktiksel çift kale maç ile tamamlandı.

Siyah Beyazlı ekip, Ümraniyespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, yarın saat 17.00’de yapacağı antrenmanla devam edecek.

Alaturka Spor
Önceki haber
Fenerbahçe maçı öncesi kötü haber! (ÖZET) İstanbulspor – Antalyaspor maç sonucu: 3-3
Alaturka Online
Alaturka Onlinehttps://www.AlaturkaOnline.com
Amerika'nın ilk Türkçe internet Gazetesi, Alaturka Online, 2001 yılından beri Amerika'da en çok okunan, tamamen bağımsız ve tarafsız haber yapan tek Türk Gazetesi. First Turkish American Newspaper - Amerika'daki Türklere Ulaşmanın en Kolay Yolu ! Habersizsiniz ya da Haber Sizsiniz! Alaturka, Gerçek insanlar, Gerçek Haberler. Amerika'daki Aileniz - Alaturka.

Gündemden Başlıklar

ALATURKA AİLESİ ÜYELERİ NE DİYOR?

Sosyal Medyada Bizi Takip Edin

182,466BeğenenlerBeğen
16,193TakipçilerTakip Et
3,512TakipçilerTakip Et
7,699TakipçilerTakip Et
31,200AboneAbone Ol

Kaçırmayın

© Alaturka Online - First Turkish American Newspaper in the United States