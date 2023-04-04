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3 Nisan 2023
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Beşiktaş’ta Vincent Aboubakar etkisi!

Alaturka Online
Alaturka Online

Süper Lig’in 27. haftasında önceki akşam oynanan ve Beşiktaş’ın 4-2 kazandığı Fenerbahçe derbisinde 10. dakikada sakatlanarak yerini Welinton’a bırakmak zorunda kalan Tayyip Talha Sanuç’ta sağ diz ön çapraz bağ ve dış menisküs yaralanması tespit edildi.

Sezonu kapattı

Beşiktaş’tan konuya ilişkin yapılan açıklamada, “Futbol A Takımımızın 2 Nisan 2023 tarihinde Fenerbahçe ile oynadığı müsabakada, sağ dizine aldığı darbe nedeniyle oyuna devam edemeyen futbolcumuz Tayyip Talha Sanuç’un yapılan MR görüntülemesinde, sağ diz ön çapraz bağ ve dış menisküs yaralanması saptanmış olup oyuncumuzun tedavi sürecine sağlık ekibimizce başlanmıştır” denildi. Tayyip Talha’nın sezonu kapattığı bildirildi.

Müthiş zafere 2 günlük izin

Kara Kartal’ın Kadıköy’de elde ettiği derbi zaferi sonrasında teknik ekip de takımı ödüllendirdi. Teknik direktör Şenol Güneş, normal dönemde yaptığı gibi oyunculara maç sonrası 1 değil 2 günlük izin verdi.

Derbi primi 30 bin TL

Siyah-Beyazlı yönetim, Kadıköy’den 4-2’lik zaferle ayrılan takıma maç öncesi verdikleri sözü tuttu. İdareciler, tarihi zaferin ardından takıma 30’ar bin TL prim dağıtacak.

Son 4 maçta da fileleri sarstı

Beşiktaş’ta üçüncü dönemini yaşayan Vincent Aboubakar, son haftalarda gösterdiği performans ile dikkat çekti. Cenk Tosun ile birlikte Siyah-Beyazlılar’ın gol ayağı olan 31 yaşındaki oyuncu, derbide Fenerbahçe ağlarını sarsmasıyla birlikte Süper Lig’de çıktığı son 4 müsabakada gol atma başarısı göstermiş oldu.

342 dakikada 4 gol

Kamerunlu yıldız, Siyah-Beyazlı forma ile Süper Lig’den çok Başakşehir ve Fenerbahçe’ye rakip oldu. Fenerbahçe’ye karşı çıktığı 5 mücadelede mağlubiyet yüzü görmeyen Aboubakar, söz konusu maçlarda 2 galibiyet elde ederken 3 kez de beraberlik yaşadı. Sarı-Lacivertliler’e karşı toplam 342 dakika sahada kalan deneyimli santrfor, 4 de gol kaydetti.

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