Beşiktaş’ta Vincent Aboubakar şov! Belçika detayı…

Spor Toto Süper Lig’de 25. hafta mücadelesinde dün akşam Başakşehir’e konuk olan Siyah-Beyazlılar, zorlu karşılaşmadan 2-0’lık galibiyetle ayrılmayı başardı. Beşiktaş’taki üçüncü dönemine suskun bir giriş yapan Vincent Aboubakar, Ankaragücü’yle önceki hafta oynanan mücadelede attığı golün ardından dün de Turuncu Lacivertliler karşısında şova devam etti. Karşılaşmanın 15. dakikasında sahneye çıkan Kamerunlu forvet, Başakşehir ceza sahasının sağ çaprazından yaptığı vuruşla takımını öne geçiren isim oldu. Golün ardından Cenk Tosun’la klasikleşen sevincini yapan Aboubakar, ardından mutluluğunu diğer takım arkadaşlarıyla paylaştı.

Sebebi ortaya çıktı

Attığı golün ardından mücadelenin kalan dakikalarında da rakip kalede etkin bir görüntü sergilemeye devam eden Aboubakar, 55’te de sahneye çıktı. Arthur Masuaku’nun attığı golün asistini yapan Aboubakar, 2-0’lık zaferde aslan payının sahibi oldu. Başarılı futbolcunun son 2 haftada daha etkili bir görüntü içerisinde olmasının sebebi ortaya çıktı…

Belçika’dan özel antrenör…

Beşiktaş’taki üçüncü dönemine istediği gibi başlayamaması sebebiyle 4 yıldır özel antrenörlüğünü yapan antrenörünü Belçika’dan İstanbul’a çağıran Abou’nun 15 gündür bireysel olarak da antrenmanlar yaptığı kaydedildi. Başarılı oyuncunun takım idmanlarına ek olarak ekstra da çalışması, formunu artırdı.

‘Muazzam bir takım ruhu gösterdik’

1 gol, 1 asist ile karşılaşmaya damga vuran Vincent Aboubakar maç sonrası açıklamalarda bulundu. Takım halinde gösterdikleri reaksiyona dikkat çeken golcü oyuncu, “Aslında ben takımı tebrik etmek istiyorum. Muazzam bir takım ruhu gösterdik. Takımdaki herkes elinden geleni yaptı kazanmak için. Beraber oynadık. Müthiş bir takım ruhu gösterdik. Bu nedenle ben takımı tebrik etmek istiyorum. Art arda ikinci galibiyetimiz oldu. Bu şekilde devam etmek için zaten herkes elinden geleni yapacak” dedi.

Kendisine yönelik eleştirilere ise Aboubakar, “Her zaman çalışmak lazım. Herkes gibi ben de işimin gereği çalışıyorum. İnsanlar hep eleştirecek. İyi de oynasam, kötü de oynasam… İnsan, sürekli eleştirecek. Bu normal, futbolun doğası. Bu olacak. Eleştirileri her zaman olumluya çevirmek lazım. Çalışarak, her zaman iyi performans göstererek, takım halinde hareket ederek bunları iyiye çevirmek lazım. Ben de bunun için çabalıyorum. Takım olarak bunun için çabalıyoruz” şeklinde cevap verdi.

Masuaku’nun golünde yaşadığı sevince ilişkin soruyu da cevaplandıran tecrübeli oyuncu, “Çok mutlu oldum onun gol atmasına. Başka takım arkadaşım atsa da mutlu olurum. Çok sevindiğim için belki de öyle bir görüntü oluştu. Takım olarak bir şeyler yapmak zorundayız. Arkamızda taraftarlarımız var. Onlar için her şeyi vermek zorundayız. Çalışmak, kazanmak zorundayız ve kazanınca böyle mutlu oluyoruz. Galibiyetler alarak devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.